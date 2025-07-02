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特斯拉暴跌逾5％！道瓊漲逾400點 台積電ADR走低

2025/07/02 06:01

週二美股各指數互有漲跌。（路透）週二美股各指數互有漲跌。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院1日驚險通過總統川普力推的「大而美法案」，另外，川普稱不考慮延長貿易協定的最後期限，及受大型科技股疲軟拖累，週二美股各指數互有漲跌，標普500和那斯達克指數收盤走低0.11%、0.82%，道瓊上漲400點、0.91%，費城半島體指數跌0.7%，台積電ADR跌0.8%，收在224.68美元。

綜合外媒報導，部分大型科技股最近幾週漲幅大，但週二遭到拋售，導致市場受到波動影響。輝達下挫2.97%，微軟跌1.08%。特斯拉因執行長馬斯克再次批評川普的大規模減稅與支出法案，股價受到打擊，大跌5.34%。

投資人拋售輝達等科技巨頭，買進醫療保健類股，安進和聯合健康上漲逾4%，默克藥廠及嬌生分別上漲超過3%和2%，帶動道瓊30檔成分股上漲。

此外，川普表示，不考慮延長各國與美國進行貿易談判的最後期限（7月9日），緩解投資人對關稅長期不確定性的擔憂。而週一參議院通過川普的稅收法案後，投資人也開始權衡該法案的刺激效應與其數兆美元的成本。

道瓊工業指數上漲400.17點或0.91%，收44494.94點。

那斯達克指數下跌166.85點或0.82%，收20202.89點。

S&P 500指數下跌6.94點或0.11%，收6198.01點。

費城半導體指數下跌39.05點或0.70%，收5507.50點。

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