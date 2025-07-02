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中國竊取法國航空技術 C919是空巴A320山寨品

2025/07/02 07:10

法國退休情報官員和空中巴士前主管近日都不約而同的主張，中國商飛公司（COMAC）宣稱自主研發，並於2023年投入商業運營的的中型客機C919，其實是原封不動地模仿了空巴的主力機型A320。（路透資料照）法國退休情報官員和空中巴士前主管近日都不約而同的主張，中國商飛公司（COMAC）宣稱自主研發，並於2023年投入商業運營的的中型客機C919，其實是原封不動地模仿了空巴的主力機型A320。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕法國媒體報導，法國對外安全總局（DGSE）負責經濟情報的前局長朱耶（Alan Juillet）與已退休的空中巴士（Airbus）前經濟情蒐副主席戴弗（Patrick Devaux）近日都不約而同的主張，中國商飛公司（COMAC）宣稱自主研發，並於2023年投入商業運營的中型客機C919，其實是原封不動地模仿了空巴的主力機型A320。

法國經濟月刊《資本》（Capital）近日報導，2000年代初期，中國購買了2架A320，其中1架沒有註冊營運便離奇消失，據傳這架客機被拆解，供中國掌握內部結構，並取出零件製造了C919，由此誕生的「複製客機」，與A320的機身長度、高度、重量及最大起飛重量等幾乎如出一轍。

A320每架造價高達1億美元（新台幣29.2億元），使用的零件超過30萬個，購買如此高價的客機卻不投入營運，只為了複製零件而將其拆解絕非易事。

朱耶和戴弗表示，他們曾向法國政府及空巴高層匯報這個事實，但當時空巴即將與中國達成大規模客機交易，最終壓下這個事件，以避免惹惱對方。

《資本》報導，中國的C919從機身到搭載技術都與A320有著驚人的相似，可能存在複製的情況。戴弗指出：「2000年代初，一架賣給北京的A320從未升空，一夜之間成了幽靈客機，我認為，中國將其拆解以便複製零部件。」但戴弗認為，當時空巴為了向中國銷售大量客機，還準備在中國興建組裝廠，因此沒有向中方提及上述問題。

今年1月法國公共電視台M6播出長達73分鐘的紀錄片「法國與中國：秘密戰爭」，透露中國不擇手段竊取法國航空、軍事、科技技術，A320失蹤事件便是其中之一，並做出評論說，「中國為短期內追上落後數十年的航空技術，進行了欺騙交易」。

M6的紀錄片指出，空巴至今仍不承認這個事實。戴弗表示：「中國市場巨大，需要建立良好的關係，就空巴管理高層、法國總統、外交部長等立場而言，提出上述問題意義何在？」

當時，空巴正一邊向中國出售100架以上客機，一邊協商在天津興建A320組裝廠的方案。空巴不想因為消失的A320問題引發紛亂。朱耶作證稱：「我們曾警告空巴管理層，如果在中國興建組裝廠，從零件開始將全部被複製，但空巴方面表示，會妥善管理，無需擔憂。」

中國國內航空業者目前有18架C919在營運，到2028年將增至150架。雖然美國聯邦航空管理局（FAA）和歐洲航空安全局（EASA）未給予認證，無法飛國際航線，但僅憑中國國內需求已經足夠。

《資本》報導，如果C919拿到EASA認證，將和中國電動車一樣，成為令歐盟頭痛的問題，正如中國製電動車拿價格競爭力當武器，強勢擴大在歐盟市場的占有率，中國製客機也可能從根本上撼動空巴的根基。

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