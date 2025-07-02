台積電嘉義先進封裝AP7廠 拚本周全面復工

台積電嘉義先進封裝AP7廠新建工程於5月底因發生工安意外事故，停工1個多月。

（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電嘉義先進封裝AP7廠新建工程於5月底因發生工安意外事故，停工1個多月，台積電提復工計畫並經職安署相關單位日前召開審查會議後，傳出將於本周內全面復工。供應鏈估計，停工影響工期1個月，裝機時間也將延後1個月。

台積電位於嘉義科學園區的先進封裝AP7廠新建工程案，5月底因承包工程的下包商工人，進行堆高機吊裝作業不慎遭電盤砸中，經送醫搶救後宣告不治；台積電相關工程自主停工。

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台積電經提復工改善計畫，經職安署相關單位日前召開審查會議後，傳出大部分已核准，小部分待近日改善後，即可在本周內全面復工。

供應鏈估計，AP7廠停工影響工期1個月，裝機時間也將延後1個月。台積電原規劃，AP7廠設備將於今年9月裝機，可能延後至10月。

AP7廠將是台積電佈局先進封裝的主要廠區，傳出將設置蘋果專用的晶圓級多晶片模組（WMCM）生產線；「以方代圓」的CoPoS封裝技術也規畫在AP7廠量產，客戶包括輝達等大廠。

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