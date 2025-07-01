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大白話！鮑爾：若非川普關稅 Fed原本今年降息

2025/07/01 22:47

鮑爾週二出席葡萄牙舉行的央行論壇。（美聯社）鮑爾週二出席葡萄牙舉行的央行論壇。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週二指出，若不是美國總統川普的政策出現重大轉變，聯準會很可能今年降息。美國有線電視新聞網（CNN）報導，鮑爾在出席葡萄牙舉行的央行論壇中，被詢問聯準會是否本來現已降息時說，「我確實認為是這樣」。

聯準會今年以來並未降息，聯準會官員普遍預期川普的關稅政策對美國經濟產生一定影響，他們表示，要先看到局勢趨穩後才恢復降息。

然而聯準會的觀望態度讓川普感到不滿，他已多次抨擊鮑爾沒有降息。週一他在其社交平台上公佈他抨擊鮑爾的手書，表示鮑爾讓利率高於十多的國家，造成美國損失龐大。

歐洲央行總裁拉加德週一讚揚鮑爾，「體現了一名勇敢央行主席的標準」。她週二也與鮑爾一起出席該論壇。

鮑爾指出，多數聯準會官員預料今年下半年有望降息，端視通膨與勞動市場情況而定。他說，「絕大多數聯準會官員確實預期今年下半年開始再度降息是恰當的」。

面對7月降息是否太快的詢問時，鮑爾表示，「他無法斷定」。市場反應，7月降息的可能性不大。期貨顯示，投資人預估，聯準會在7月29、30日的政策會議上維持利率不變決策的機率高達81%，降息1碼（0.25個百分點）的機率僅19%。

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