台積電美國子公司董事長凱西迪退休轉任顧問

台積電美國廠董事長瑞克．凱西迪（Rick Cassidy）7月1日退休。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）1日代子公司TSMC Arizona Corporation公告股東臨時會重要決議，資深副總瑞克．凱西迪（Rick Cassidy）正式卸下TSMC Arizona董事長職務，同時不再擔任董事。台積電表示，凱西迪將退休，目前轉任顧問，TSMC Arizona董事長尚無繼任人選，暫從缺。

TSMC Arizona總經理羅絲．卡斯塔那里斯（Rose Castanares）獲選任為新任董事，接替凱西迪的董事職位。

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凱西迪在台積電服務超過27年，是台積電北美業務發展的重要推手。他於1997年加入台積電北美子公司，於2005年晉升為台積電北美子公司總經理兼執行長，2008年擔任台積電副總經理負責北美地區業務，此後升任資深副總經理。2020年12月至2023年4月擔任TSMC Arizona總經理，2023年4月起擔任TSMC Arizona董事長。

凱西迪在台積電服務超過27年，對無晶圓廠IC設計商業模式的蓬勃發展具有重大的貢獻，並為台積電帶來創紀錄的增長。特別的是，凱西迪曾在美國陸軍擔任軍官，擁有美國西點軍校工程學士學位。

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