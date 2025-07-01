馬斯克慘了？ 川普保證考慮將他「驅逐出境」

美國總統川普考慮將曾是他的親密盟友馬斯克驅逐出境，兩人之間的矛盾再次升級。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克的衝突愈演愈烈，川普周二（1日）向記者保證，他會「考慮」（take a look）是否將特斯拉和SpaceX首席執行長馬斯克「驅逐出境」。川普今天上午在華府準備前往佛州時發表了這番話。

川普最近針對這位曾經的親密盟友發表這番嚴格的言論，也是正值馬斯克公開反對川普推動的「大而美法案」之際，兩人之間的矛盾再次升級。

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馬斯克是美國第一代移民，他的移民身分曾多次成為公眾關注的焦點。在拜登總統執政的上屆政府時期，由於有傳言稱馬斯克在美國持學生簽證期間曾工作，總統取消其美國國籍的傳聞甚囂塵上。雖然美國學生簽證持有者可以在美國境內工作，但相關流程會受到大學嚴格監控，以確保他們的工作與所學相關。

如今，在馬斯克周一加強對川普立法的批評力度後，當被問及是否會考慮驅逐這位特斯拉和SpaceX執行長時，川普表示，他的政府「必須考慮一下」。

根據《富比士》雜誌報導，馬斯克的淨資產高達4060億美元，是全球首富，主要歸功於他在特斯拉的股份。

由於歐洲分析師和銷售數據顯示汽車銷售將持續放緩，特斯拉股價今日在市場上舉步維艱。繼盤前交易下跌5.8%後，今日開盤下跌6.9%。

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