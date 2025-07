被酸沒補助就得打包回南非！馬斯克1句話回嗆 再批川普濫權

馬斯克與川普再度因大而美法案開撕。(路透)

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕「川馬」再度因「大而美」稅改暨支出法案(One Big Beautiful Bill Act)開撕!針對美總統川普酸,自己靠著美國政府補貼才能把事業做大,富豪馬斯克今天(1日)回嗆:「乾脆現在就全部砍光!」今晚又PO文直言,大而美法案只會助長川普更多濫權行為,並發起「是否允許川普繼續亂來」的投票。

川普推動大而美法案,幫助川普重返白宮的大功臣馬斯克,今年6月初離開「政府效率部」(DOGE)後就公開抨擊該法案,並與川普決裂,馬斯克甚至暗示川普與已故「富豪淫魔」愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的檔案有關,引發外界關注。後續傳出在相關人士居中斡旋下,2人關係和緩,馬斯克也公開懺悔,稱自己發表有關川普的發言,確實有些超過。

不過眼看大而美法案上週六(6/28)在共和黨掌握多數席次的聯邦參議院投票闖關成功,正式進入辯論階段,預計未來數天完成辯論並送交眾議院表決,馬斯克再次跳出來痛批該法案「極其瘋狂且具破壞性」,台灣時間本週二在X平台發文怒斥,美國淪為被「豬頭黨(PORKY PIG PARTY,指川普所屬的共和黨)」控制的一黨制國家,「是時候建立一個真正關心人民的新政黨了!」

而川普隨後在自家社群平台「真相社交」(Truth Social)發文砲轟,稱馬斯克過去到現在,從美國政府手中獲得的補貼,可能比歷史上任何人都還要多,沒有這些補助,馬斯克旗下的企業都得關門大吉,「如果沒有這些補貼,或許他早就打包回南非(馬斯克在南非出生長大)去了!火箭不用發射了,衛星也不用想了,電動車生產線更是開不了,我們國家將省下一大筆錢。也許我們應該讓政府效率部好好審視一下這件事,這樣真的能省下一大筆錢!」

對此,馬斯克隨即回嗆:「說真的,乾脆現在就全部砍光!」今晚他又PO文發起限時1天的投票:「這項支出法案的真正關鍵,在於取消執行聯邦藐視法庭命令的資金,旨在驅逐非法移民,但顯然也助長了總統其他更多的濫權行為。這應該被允許嗎?」截至台灣時間1日晚間10點50分,投票不允許川普繼續推動大而美法案的網友高達65.4%,同意的則有34.6%。

Removal of funding for enforcement of federal contempt of court orders is the actual crux of this spending bill.



This is nominally aimed at removal of illegal immigrants, but obviously also enables many other abuses of power by the President.



Should this be allowed?