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金融時報：關稅期限逼近 川普改推迷你貿易協議

2025/07/01 21:57

川普的對等關稅將於9日實施。（路透）川普的對等關稅將於9日實施。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《金融時報》1日報導，美國總統川普的團隊不再追求與各國達成大規模的貿易協議，轉而試圖在7月9日川普實施嚴厲的對等關稅前，快速達成規模較小的協議。

這些「迷你」協議將協助各國避免美國最嚴厲的關稅措施，但仍面臨現有10%普遍關稅，而較棘手的議題也仍將持續談判。同時，川普仍揚言對汽車、鋼鋁等關鍵領域課徵新關稅。

《雅虎財經》報導，川普的對等關稅在暫緩90天後，將於9日正式生效，川普週日表示，他認為「無須」再延長期限，而財政部長貝森特週一警告，「頑固」國家恢復高額對等關稅的前景不容樂觀。

川普週一對美日貿易談判表達不滿，他在社群媒體上發文說，日本不願進口美國米是各國「被美國寵壞的」跡象，「我很尊敬日本，然而他們不買我們的稻米，即使他們的稻米嚴重短缺；我們將發函給他們，我們樂見未來多年他們是我們的貿易夥伴」。此發文顯示川普透過發函各國，推展他的威脅，而非等待臨時協議的敲定。

與此同時，彭博披露，歐盟願意接受美國包括10%普遍關稅等的貿易安排，但希望美方承諾醫藥、酒類、半導體與商業飛機等關鍵領域實施更低關稅。

知情者指出，歐盟也力推美國給予配額與豁免，以實質上降低美國25%的汽車與汽車零組件關稅，以及鋼鋁50%關稅。他們說，歐盟執委會認為，相關貿易安排略偏向美方，但仍可接受。如果未能在9日前與美國達成貿易協議，幾乎所有出口美國的歐盟產品關稅將跳升至50%

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