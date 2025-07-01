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全球房價最貴城市是「它」擠下新加坡 但生活品質低落

2025/07/01 21:15

根據德意志銀行研究所發布的《2025年世界價格地圖》報告，全球房價最貴城市是香港，緊隨其後的是蘇黎世和新加坡。（路透）根據德意志銀行研究所發布的《2025年世界價格地圖》報告，全球房價最貴城市是香港，緊隨其後的是蘇黎世和新加坡。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一份新報告顯示，儘管香港自2020年以來房價下跌20%，但今年仍然擁有世界上最昂貴的房價，超過瑞士蘇黎世和新加坡。

根據德意志銀行研究所發布的《2025年世界價格地圖》報告，香港市中心公寓的平均價格為每平方公尺25946 美元，低於2020年的31943美元。該報告評估全球69個城市各種商品的價格。緊隨其後的是蘇黎世和新加坡，平均價格分別為每平方公尺23938美元和22955美元。

上週發布的報告指出，儘管主要金融中心的房價較高，但其生活品質得分較低，部分原因是住房成本較高。香港在這方面排名第48。

雖然香港在房屋購買價格方面領先，但紐約卻佔據租金的榜首，一套三房公寓的平均月租金為8388美元。香港租金排名第7，每月4807美元，低於新加坡、波士頓、倫敦、舊金山和蘇黎世。

去（2024）年瑞士寶盛發布《全球財富及高端生活報告》指出，新加坡是全球房價最高的城市，香港排名第2，倫敦第3，上海第4，蘇黎世第6，紐約第7，東京降至第23。

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