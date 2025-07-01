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進口審查缺法源依據 玩具槍廠商擬提集體訴訟申請國賠

2025/07/01 21:17

內政部警政署公告的低動能槍枝輸入審查規定涉及行政違法爭議。玩具槍協會對此表示，蒙受財務損失的玩具槍廠商擬提出集體訴訟。（記者廖家寧攝）內政部警政署公告的低動能槍枝輸入審查規定涉及行政違法爭議。玩具槍協會對此表示，蒙受財務損失的玩具槍廠商擬提出集體訴訟。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對內政部警政署公告的低動能槍枝輸入審查規定，缺乏法源依據涉及行政違法爭議一事，中華民國玩具槍協會表示，蒙受財務損失的玩具槍廠商擬提出集體訴訟申請國賠，同時也送公文至監察院。

經濟部貿易署（原貿易局）依警政署要求，自2022年9月5日起將原本可自由進口的無殺傷力（即20焦耳/平方公分以下）低動能空氣槍，納入限制輸入貨品表，進口須先向警政署申請許可，多起申請案遭駁回，徒增時間與財務成本。

然而，高等行政院法院近日判決書指出，警政署以行政命令決定人民得否進口非依法管制的低動能槍，是「職權外之違法處分」。

玩具槍協會強調，貿易法授權警政署去准否低動能槍的進口，但低動能槍因為不具殺傷力，不屬於槍砲彈藥刀械管制條例所列管的商品，「請問警政署依哪條法律管制人民買賣商品的權利？」

玩具槍協會質疑，往後民眾要進口低動能槍，應如何辦理？是要回到2022年9月前可自由進口？還是繼續向警政署申請缺乏法源依據的審查許可？

玩具槍協會表示，除訴求行政命令違法，應予廢止外，也擬提起集體訴訟，此外，玩具槍協會已在昨日行文經濟部貿易署，要求答覆，並將公文副本送至監察院。

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