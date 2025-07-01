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TikTok要賣了！川普稱找到有錢金主 外媒曝「背後買家」

2025/07/01 20:26

美國總統川普透露已經為TikTok找到買家。（示意圖，路透）美國總統川普透露已經為TikTok找到買家。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國短影音社群平台TikTok面臨美國政府「不賣就禁」威脅，美國總統川普上任至今已3度延長出售期限，日前於訪問中透露，已經為TikTok找到買家，是「一群非常富有的人」，將於2周後公布細節，目前尚須中國批准，對買家保密到家。然而外媒揭露，該財團就是先前已接近收購相關業務、由甲骨文、貝萊德及創投基金Andreessen Horowitz組成的財團。

《彭博》報導，知情人士透露，川普日前提及有財團準備收購TikTok美國業務，實際上正是先前由甲骨文、貝萊德和創投公司Andreessen Horowitz組成的投資團隊。該團隊早在今年4月便接近與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）達成交易，但最終因中美貿易緊張及中國方面未批准而擱置。

川普上週日（6月29日）接受福斯新聞（Fox News）《Sunday Morning Futures》節目專訪時表示，他已經找到TikTok的潛在買家，但沒有透露具體身份。他同時強調，若要完成這筆交易，仍需中國政府，包含國家主席習近平的批准。

上述知情人士進一步證實，川普提到的買家正是由甲骨文、貝萊德等組成的投資團隊。該團隊原本計畫透過交易取得TikTok美國業務50%的股份，並將該部分業務從字節跳動拆分出來。根據協議，字節跳動旗下美國投資人也將持有約30%的股份，字節跳動本身持股降至20%以下，以符合美國安全法規要求。甲骨文則會取得少數股權，同時負責用戶數據的安全保障。

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