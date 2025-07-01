日本審查投資延長 國巨延長芝浦電子公開收購期間至7月15日

依日本外國投資審查期間延長通知，國巨延長芝浦電子公開收購期間至7月15日，圖為董事長陳泰銘。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）於今年 5 月 9 日正式對日本芝浦電子（Shibaura Electronics）發動公開收購，日前國巨宣布，公開收購案已獲台灣經濟部投資審議委員會核准，根據日本法規，國巨公開收購期間原先延長至7月1日，再延長至7月9日，今日則公告，因接獲日本相關當局通知，依據《外國匯兌及外國貿易法》之規定，投資審查期間將延長，有鑒於此，國巨依據日本相關法規，將公開收購期間延長至今年7月15日。

芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。而國巨從5月9日開始以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，國巨在6月17日透過英文新聞稿指出，依據日本金融商品交易法（Financial Instruments andExchange Act）相關規定，公開收購芝浦電子期間，從原先期限至6月19日，更改延長至7月1日，今日則再度公告延長至15日。

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國巨董事長陳泰銘於5月底股東會後受訪時就指出，面對公開收購日商芝浦電子一案，在推動策略合作案的過程中有兩大關鍵，第一是希望獲得主管機關與股東的支持，第二是期待獲得台灣與日本社會的正面祝福；希望透過此併購案，把芝浦電子的技術與產品引入國際平台，拓展更廣闊的應用以及市場，期待併購案能在第三季完成。

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