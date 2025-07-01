券商建議採「股債雙引擎」配置策略 60％股票40％債券

台新證券建議資人可採行「股債雙引擎」配置策略，如常見的60/40組合，也就是配置60%股票，40%債券。（台新證券提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新證券今天表示，建議投資人可採行「股債雙引擎」配置策略，如常見的60/40組合，也就是配置60%股票、40%債券，在追求資本成長的同時，有效分散市場波動風險。

隨著美國聯準會（Fed）預計下半年啟動降息，且海外債券殖利率維持高檔，現階段正是投資人重新審視投資組合，調整債券比重的良機。

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在全球政經局勢動盪、股市高檔震盪之際，穩健投資策略成為市場關注焦點。台新證券從三大層面分析債券投資觀點，首先，貨幣政策方面，美國聯準會（Fed）對通膨與景氣前景持續觀望。

儘管通膨壓力暫時緩和，主席鮑爾強調，政策調整仍需更多數據佐證，短期內不急於調整利率。然而，根據最新會議公布點陣圖，今年仍有兩次降息的可能，市場普遍預期最快將於9月與12月各降息一碼。

其次，台新證券表示，經濟基本面傳遞出不同訊號。5月非農就業數據優於預期，但美國零售銷售下滑幅度超預期，顯示消費力道轉弱。物價壓力與未來經濟前景不明，許多家庭因此減少非必要支出。聯準會在最新經濟預測中，下調未來兩年經濟成長率，並上修失業率，進一步突顯降息壓力。

第三，地緣政治風險升高推動避險需求。烏俄及中東情勢緊張，市場避險情緒明顯升高，資金流向黃金、債券與美元。債券具備固定收益、到期還本等優勢，自然成為資產配置中的避震工具。

綜合以上，台新證券建議資人可採行「股債雙引擎」配置策略，如常見的60/40組合，也就是配置60% 股票，40%債券，在追求資本成長的同時，有效分散市場波動風險。此策略雖可能在短期內犧牲部分漲幅，但可換取更穩定的現金流，不易在市場下跌時陷入恐慌。

此外，目前海外債券殖利率仍處於歷史相對高檔，對投資人而言為難得的布局契機。提前建立債券抗震基礎，有助提升整體資產報酬，亦可為未來潛在的降息循環預作準備。

台新證券強調，已推出線上海外債券平台，提供逾百檔精選債券，支援24小時線上委託，單筆最低僅需1,000美元，協助投資人靈活配置資產。海外債券平台同時整合即時報價、公司基本面分析及配息試算等功能，協助投資人精準掌握資訊。

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