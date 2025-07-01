晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

券商建議採「股債雙引擎」配置策略 60％股票40％債券

2025/07/01 20:24

台新證券建議資人可採行「股債雙引擎」配置策略，如常見的60/40組合，也就是配置60%股票，40%債券。（台新證券提供）台新證券建議資人可採行「股債雙引擎」配置策略，如常見的60/40組合，也就是配置60%股票，40%債券。（台新證券提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新證券今天表示，建議投資人可採行「股債雙引擎」配置策略，如常見的60/40組合，也就是配置60%股票、40%債券，在追求資本成長的同時，有效分散市場波動風險。

隨著美國聯準會（Fed）預計下半年啟動降息，且海外債券殖利率維持高檔，現階段正是投資人重新審視投資組合，調整債券比重的良機。

在全球政經局勢動盪、股市高檔震盪之際，穩健投資策略成為市場關注焦點。台新證券從三大層面分析債券投資觀點，首先，貨幣政策方面，美國聯準會（Fed）對通膨與景氣前景持續觀望。

儘管通膨壓力暫時緩和，主席鮑爾強調，政策調整仍需更多數據佐證，短期內不急於調整利率。然而，根據最新會議公布點陣圖，今年仍有兩次降息的可能，市場普遍預期最快將於9月與12月各降息一碼。

其次，台新證券表示，經濟基本面傳遞出不同訊號。5月非農就業數據優於預期，但美國零售銷售下滑幅度超預期，顯示消費力道轉弱。物價壓力與未來經濟前景不明，許多家庭因此減少非必要支出。聯準會在最新經濟預測中，下調未來兩年經濟成長率，並上修失業率，進一步突顯降息壓力。

第三，地緣政治風險升高推動避險需求。烏俄及中東情勢緊張，市場避險情緒明顯升高，資金流向黃金、債券與美元。債券具備固定收益、到期還本等優勢，自然成為資產配置中的避震工具。

綜合以上，台新證券建議資人可採行「股債雙引擎」配置策略，如常見的60/40組合，也就是配置60% 股票，40%債券，在追求資本成長的同時，有效分散市場波動風險。此策略雖可能在短期內犧牲部分漲幅，但可換取更穩定的現金流，不易在市場下跌時陷入恐慌。

此外，目前海外債券殖利率仍處於歷史相對高檔，對投資人而言為難得的布局契機。提前建立債券抗震基礎，有助提升整體資產報酬，亦可為未來潛在的降息循環預作準備。

台新證券強調，已推出線上海外債券平台，提供逾百檔精選債券，支援24小時線上委託，單筆最低僅需1,000美元，協助投資人靈活配置資產。海外債券平台同時整合即時報價、公司基本面分析及配息試算等功能，協助投資人精準掌握資訊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財