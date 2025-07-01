國銀佈局大印度 金管會同意北富銀設GIFT City分行、撤銷設孟買分行

國銀積極佈局大印度市場，金管會日前同意北富銀設GIFT City分行，並撤銷設孟買分行。圖為印度街頭。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會同意台北富邦銀行向印度主管機關，申請設立「古吉拉特邦」金融特區（GIFT City）分行。北富銀原本在去年已經向金管會申設孟買分行，但後來考量賦稅優惠、整體南亞布局等因素，所以，決定撤銷孟買分行改設「古吉拉特邦」分行。

對此，銀行局副局長侯立洋表示，台北富邦銀行於2024年度向本會申請於印度設立孟買分行，並經本會去年2月21日核准在案，不過，該行綜合考量，由於近期印度政府鼓勵廠商至GIFT City投資設點，加上提供企業稅務優惠等誘因，因應全球生產基地挪移趨勢並掌握GIFT City商機。

請繼續往下閱讀...

因此，北富銀向金管會申請設立GIFT City分行，作為該行在第一家分行申設據點，並且向金管會撤銷設立孟買分行。

從經貿戰略角度，北富銀考量國際金融業發展趨勢與營運優勢，改於GIFT City設立分行，作為北富銀進入印度市場的起始基地，逐步累積市場經驗，深化對南亞地區金融的掌握度，為未來拓展印度境內業務版圖奠定基礎。

就國銀海外設立據點狀況，根據金管會統計，截至今年年5月底止，台北富邦已設立之海外分支機構：包括香港分行、越南胡志明市分行、越南河內分行、越南平陽分行、新加坡分行、富邦華一銀行、印尼雅加達辦事處、澳洲雪梨辦事處及韓國首爾辦事處。

金管會表示，目前國銀在印度設有分支機構者，包括中國信託銀行於當地設有2家分行，分別是新德里與卡圖帕克姆這2個據點；另外，臺灣銀行及兆豐銀行各設有1家代表人辦事處。

北富銀表示，透過更完善的亞太服務網絡，北富銀將進一步強化跨境服務廣度，滿足客戶全方位金融需求，為企業創造更多價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法