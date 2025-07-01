川普因通話失敗大發雷霆 罵這家電信商「完全無能」

川普在一次白宮電話會議中，要與全美各地宗教領袖對話，卻因為AT&T的服務出現技術故障，電話會議被推遲。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普再次大發雷霆，這次他抨擊美國電信業者AT&T「完全無能」，因為川普在一次白宮電話會議中，要與全美各地宗教領袖對話，卻因為AT&T的服務出現技術故障，電話會議被推遲。

川普召開的電話會議，旨在召集全美各地的宗教領袖進行一系列對話，他強調正在為這些團體進行的宣傳工作。然而，由於AT&T的一些技術故障，電話會議被推遲。

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川普表達他對電信業者網路故障的不滿，並表示這是他第二次遇到此類問題。 AT&T迅速回應，為自己辯護，不願意承擔責任。

週一下午，川普在電話會議中遇到問題，他毫不掩飾地在網上動怒並抱怨AT&T的服務。川普在Truth Social上發布了兩篇貼文，分享技術故障造成的不便，並強調該運營商需要改進。

川普寫道：「AT&T的設備完全無法正常運作。這已經是第二次了。如果AT&T的老闆，不管他是誰，能介入一下就好了。畢竟有成千上萬的人在線上！」川普隨後敦促AT&T領導層介入調查此事。

AT&T深知此類問題會嚴重損害聲譽，並使其網路形象受損，尤其是問題發生在總統辦公室的情況下，因此迅速做出回應，但不願承擔電話會議延遲的責任。

AT&T在X上表示：「此次中斷是由於電話會議平台的問題，而非我們的網路問題。很遺憾，這導致了延遲，我們正在努力進一步了解問題所在，以防止將來再次發生中斷。」

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