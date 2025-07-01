貿易戰陰影籠罩！中國出口業苦撐求生 學者示警「最壞的還沒來」

中美貿易戰陰霾仍未消散，中國製造業與出口企業持續面臨壓力。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年進入下半年，中美貿易戰陰霾仍未消散，中國製造業與出口企業持續面臨壓力。最新經濟數據顯示，中國工業獲利下滑、製造業景氣持續萎縮，企業信心普遍低迷。儘管中美雙方6月達成90天「關稅休戰協議」，但在科技、稀土等關鍵領域，雙方歧見依舊嚴重。學者與業界人士警告，若無法有效化解外部壓力並帶動內需，中國經濟結構轉型恐將面臨更大挑戰。

外媒報導，在美國持續對中國施壓的背景下，廣東、江蘇、浙江、上海等傳統製造重鎮的企業普遍出現減產、停工，出口訂單明顯下滑。中國國家統計局6月下旬公布2025年5月規模大的工業企業獲利年減9.1%，結束連續兩個月的成長趨勢。今年前五個月累計獲利也轉為年減1.1%，反映整體工業經濟壓力持續升高。其中，汽車產業受創最為嚴重，獲利年減11.9%；國營企業獲利也下滑7.4%。

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製造業採購經理人指數（PMI）同樣釋出警訊。中國國家統計局6月30日公布，6月PMI為49.7，連續第三個月低於榮枯線，顯示景氣持續萎縮。官方指出，外需疲軟、工業品價格走跌，以及房地產與消費不振，形成多重壓力。

山東的金融學者孫濤受訪表示，中美貿易戰不只是關稅問題，更涉及全球供應鏈重組，他表示「美國推動供應鏈『去中化』已初見成效，中國雖試圖借助東南亞作為戰略緩衝，但要大規模轉移並不容易。美國同時也向越南等地施壓，要求限制中國商品透過第三地轉口。」

他進一步分析指出，中國製造業過去三十年受惠於人口紅利、土地紅利與政策紅利，現在這三大優勢都在消退，「製造業正面臨美方關稅壓力，加上內需疲弱、消費信心低迷，企業普遍感受到生存困境。若政策無法出現結構性突破，下半年經濟表現恐難樂觀。」

來自廣東深圳、江蘇昆山、浙江寧波等地的出口業者也紛紛反映目前處境艱困。深圳一家電子產品外銷公司的負責人表示，公司訂單量較去年銳減5成，「客戶不是不想下單，而是不確定美國會不會突然加稅。我們貨櫃一裝好，對岸政策就可能變，像我們這種小公司根本承受不起這種風險。」

北京經濟評論學者指出，當前最大問題不是產能不足，而是貨品堆積、客戶暫緩收貨，「港口堆滿貨櫃，很多訂單都在觀望政策變化，企業只好選擇停工，否則庫存堆積將拖垮現金流。如果貿易戰延續到明年，情勢恐怕更嚴峻。」

中美貿易戰仍未落幕，從廣東到江蘇，從陶瓷到晶片，從人力布局到資金流向，這場博弈正劇烈衝擊「中國製造」的全球地位。學者直言，企業即便積極尋求轉型與突圍，在當前體制環境下，成功機會仍相當渺茫。

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