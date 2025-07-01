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台達電擴大資料中心佈局 砸69.5億元買下泰豐觀音廠

2025/07/01 19:14

電源供應器大廠台達電持續深耕台灣、加碼佈局。（資料照）電源供應器大廠台達電持續深耕台灣、加碼佈局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深耕台灣、加碼佈局，管理層今天表示，董事會已通過新一輪不動產交易案，將從泰豐輪胎（2102）手中買下桃園觀音區近6萬坪的廠辦與土地，總金額高達69.5億元，用於資料中心、氫能與儲能事業佈局，也將部分回租給交易相對人使用。

台達電指出，此次取得的土地位於桃園市觀音區觀塘段138-4地號，面積逾11萬平方公尺（約3.4萬坪），另搭配兩筆建物，合計約8.4萬平方公尺（約2.5萬坪）。交易價格參考長興、中泰兩家估價事務所出具的專業評估，估價金額分別為70.8億元與74.8億元，最終成交價為69.5億元。

台達電（2308）有鑑於推論與訓練需求激增，鎖定伺服器端、晶片端，以及整體電網規劃與微電網的建置商機，持續強化全方位解決方案布局。隨著人工智慧（AI）應用持續擴張，帶動資料中心對高效電力與散熱解決方案的出貨動能，管理層預期今年AI資料中心相關營收占比將突破20%。

此外，台達電看好資料中心加速導入氫能、儲能與再生能源等微電網方案，有助於實現穩定供電與能源最佳化調度，提升資料中心的永續性與彈性。目前集團已向客戶輸出貨櫃型資料中心，具備高機動性、易於維護，適合應用於AI邊緣運算與企業IT轉型，後續可望進一步放大貢獻規模。

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