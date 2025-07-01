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3.76億追稅期滿註銷 陳由豪跌出欠稅前20大

2025/07/01 19:07

財政部今公告欠稅大戶，去年欠稅4.33億元排名第11的前東帝士集團總裁陳由豪，因多筆稅款過了追稅期，跌出個人欠稅前20大。（記者鄭琪芳攝）財政部今公告欠稅大戶，去年欠稅4.33億元排名第11的前東帝士集團總裁陳由豪，因多筆稅款過了追稅期，跌出個人欠稅前20大。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告欠稅大戶名單， 今年仍多為老面孔，個人欠稅由已故股市聞人黃任中連續16年蟬聯榜首，黃任中欠稅19.55億元，加上兩位姐姐合計欠稅34億元；前東帝士集團總裁陳由豪則跌出欠稅前20大，因3.76億元稅款追稅期滿註銷。另，今年企業欠稅榜首易主，環亞大飯店也因多筆欠稅追稅期滿由榜首滑落至11名，改由松竹皇宮大酒店欠稅11.68億元居冠。

財政部每年7月1日公告個人欠稅超過1000萬元或營利事業欠稅超過5000萬元案件，今年公告868件、金額約828.23億元，較去年減少47件、金額減少66.89億元，主因多筆2007年3月5日以後移送案件，超過15年追稅期而註銷。

企業欠稅大戶中，以松竹皇宮大酒店欠稅11.68億元最多、紅頂酒店10.98億元居次、博達科技10.89億元排第3。至於蟬聯多年榜首的環亞大飯店，因有多筆欠稅過了追稅期，欠稅金額由21.8億元降至7.11億元。值得注意的是，遠向建設欠稅8.3億元首度進榜、排名第7，該公司負責人原為前遠航董事長張綱維，目前負責人為鄭志勇，積欠2020年度營所稅。

至於個人欠稅大戶，今年仍以黃任中欠稅19.55億元最多，黃任中姐姐夏黃新平欠稅12.75億元排名第3、黃燕平欠稅1.7億元，合計黃任中家族共欠稅34億元；高雄黃承志家族欠稅15.22億元排名第2。

不過，去年欠稅4.33億元排名第11的陳由豪，因有3.76億元稅款過了追稅期，欠稅金額降至5630萬餘元，跌出個人欠稅前20大名單。另，今年新進榜的江昭一欠稅3.21億元排名第15，因以股權移轉規避個人營利所得，被國稅局補徵綜所稅。

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