欣銓與台達能源合作小水力發電 估8年可產8百萬度綠電

欣銓與台達能源合作小水力發電。（欣銓提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試大廠欣銓（3264）今宣布與台達集團旗下的再生能源售電業子公司台達能源展開為期8年的小水力綠電交易合作，預計最高可產生8百萬度綠電，欣銓藉由多元綠電採購布局，與台達能源合作小水力發電，既可強化綠色營運韌性，呼應生物多樣性並推升潔淨能源利用率。

欣銓表示，公司的再生能源採購原以太陽光電為主，並陸續完成自用太陽能發電設備建置，近年持續擴大再生能源布局，2024年度使用再生能源及綠電憑證合計佔總用電量的10.4%。

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為了提升再生能源滲透率，並達成RE100目標，欣銓與台達能源達成合作協議，由台達能源轉供小水力發電，目的希望在原有太陽光電的基礎上，透過不同再生能源個別發電特性，提升整體供電達到相對平穩的狀態，進而使光電供應不足的時段也能使用到潔淨能源。

欣銓表示，與台達能源合作的小水力發電來自於台中市食水嵙溪，屬大甲溪中游支流，依據經濟部水利署公開網站資訊，川流式小水力發電由於其設計與規模的特性，是利用河川天然流量發電，溪水重複使用，一滴水可重複被利用多次，因此小水力發電是所有綠能發電中，對環境衝擊最小、最具有環保與循環的再生能源。

欣銓今年發佈「生物多樣性暨不毀林宣言」，有意識地選擇低環境衝擊的再生能源，支持企業達成多重永續指標，不僅與全球低碳能源發展趨勢接軌，讓綠色資源合理循環利用，更展現企業在永續經營與環境保護上的承諾，為全球減碳與能源轉型貢獻一份力量。

面對淨零碳排放的全球趨勢，欣銓於2023年領先台灣半導體封測業者，加入全球再生能源倡議組織 （RE100），承諾全球所有據點於2050年100%使用再生能源，落實氣候行動的決心。2024年更簽署SBTi承諾，全方位與國際倡議目標接軌，善盡企業社會責任。

欣銓永續長饒清成表示，欣銓重視企業的永續經營，不僅主動採用低碳、降低環境負擔的綠色能源，更持續提升再生能源結構的多元化，增強綠色營運韌性、提升企業競爭力，同時，也期望帶動產業價值鏈，推動全行業朝向綠色低碳的發展方向邁進。

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