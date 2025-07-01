允強土耳其配管廠Q3量產 美關稅讓客戶停看聽

允強是台灣不鏽鋼加工大廠。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕不鏽鋼加工大廠允強（2034）下午舉行線上法說會，土耳其工業用配管廠預計第3季量產、明年第1季月產能可達2000噸，視後市情況決定是否再擴廠；允強也認為，烏俄戰爭結束，土耳其廠就地理位置優勢，基礎建設重建商機可期。

允強是不鏽鋼加工大廠，財務長詹烈麟透露，因台灣經常被告傾銷，允強在2019年決定前往設廠，期間歷經疫情、烏俄戰爭等，更因為土耳其高通膨，根據國際會計準則第29號必須提列損失，前兩年每年提列超過8億元，但其實本業獲利穩定。

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詹烈麟說明，因土耳其廠購料、銷售有95%交易以美元計價，符合國際會計準則第21號，今年起變更功能性貨幣，記帳貨幣由里拉變更為美元，可以更忠實表達土耳其廠經營績效；允強財報也確實改善，前年每股虧損0.38元、去年虧0.22元，今年第一季已轉正，每股盈餘達0.5元。

詹烈麟表示，土耳其的碳鋼在全球名列前茅，但不鏽鋼約75%不鏽鋼都是仰賴進口，土國八千多萬的人口，人均不鏽鋼年消費量僅約8公斤，而台灣是30公斤以上，相當看好土耳其內銷市場。

允強目前台灣有4座工廠，加上土耳其廠第3座工業用配管廠預計第三季量產，初期產能設定在2000噸到2500噸，明年第一季視情況再調整，合計允強全球工廠的月產能最大可達2.6萬噸。

近期受到美國對等關稅影響，詹烈麟表示，客戶幾乎都是「停看聽」，下單、出貨已暫緩，要看後續關稅談判結果。詹烈麟補充，工業用配管部分，台灣被美國告傾銷30年了，幾乎沒有銷美，目前外銷美國產品佔營收比重僅約1-2％，對等關稅對允強「沒有直接關係」，但鋼鋁關稅被拉到50%，當稅率過高、賣不進美國，就會到美國以外地區競爭，對等關稅早日訂下，廠商才有對策。

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