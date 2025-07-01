減稅利多齊發 綜所稅申報退稅金額達672億

所得稅結算申報於6月30日完成，財政部初步統計，今年綜所稅總自繳稅額3380.41億元、退稅金額672.04億元，稅收淨額2708.37億元、年減1.16%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕2024年度所得稅結算申報於6月30日順利完成，根據財政部財政資訊中心初步統計，今年綜所稅與營所稅申報件數均較上年增加；綜所稅總自繳稅額3380.41億元、退稅金額672.04億元，稅收淨額2708.37億元、年減1.16%；營所稅總自繳稅額6265.57億元、年增1.1%。財政部表示，由於申報資料尚在統整中，總申報件數及繳稅金額以最終統計資料為準。

根據統計，2024年度綜所稅總申報件數697萬6278件，較上年成長1.82%；總自繳稅額3380.41億元（含最低稅負申報稅額286.83億元），較上年增加50.52億元；退稅金額672.04億元，較上年增加82.17億元；總自繳稅額減除退稅金額後，稅收淨額2708.37億元，較上年減少31.65億元或1.16%。

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財政部分析，綜所稅總自繳稅額增加，主因最低稅負申報稅額較上年增加90.29億元，退稅金額增加及稅收淨額減少，推估因2024年度綜所稅課稅級距、免稅額、扣除額及每人基本生活費調高所致。

另，營所稅總申報件數112萬4490件，較上年成長2.91%；總自繳稅額6265.57億元，較上年增加67.99億元或1.1%；另境外電商申報營所稅167件，申報應納稅額24.34億元。財政部分析，營所稅申報件數略為增加，增幅與去年相當；申報自繳稅額增加，主因部分公司獲利較上年成長。

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