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00915、00918等6檔ETF成分股變動 7/2生效

2025/07/01 18:33

臺灣指數公司公布6檔ETF成分股定期審核結果。（資料照）臺灣指數公司公布6檔ETF成分股定期審核結果。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕臺灣指數公司公布含凱基優選高股息30ETF（00915）等6檔指數定期審核結果，其中，00915新增華航（2610）等14檔、刪除微星（2377）等14檔；大華優利高填息30ETF（00918）則納入鴻海（2317）等11檔、刪除 亞泥（1102）等11檔。變動皆在明（2）日起生效。

根據公告，00915成分股新納入潤隆（1808）、瑞昱（2379）、群光（2385）、華航（2610）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、元大金（2885）、潤泰全（2915）、上海商銀（5876）、樺漢（6414）、洋基工程（6691）、矽創（8016）、潤泰新（9945），共計14檔。

而00915刪除的成分股則為微星（2377）、億光（2393）、義隆（2458）、京城銀（2809）、兆豐金（2886）、信邦（3023）、欣銓（3264）、智易（3596）、榮剛（5009）、中磊（5388）、中美晶（5483）、環球晶（6488）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）。

至於00918新納入的成分股則為儒鴻（1476）、鴻海（2317）、京元電子（2449）、富邦金（2881）、元大金（2885）、台新金（2887）、潤泰全（2915）、臻鼎-KY（4958）、啟碁（6285）、寶成（9904）、潤泰新（9945），共計11檔。

00918刪除的成分股則為亞泥（1102）、聚陽（1477）、東元（1504）、宏碁（2353）、國產（2504）、兆豐金（2886）、大聯大（3702）、中美晶（5483）、環球晶（6488）、群聯（8299）、中保科（9917）。

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