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國際富豪VOLVO汽車總裁陳立哲退休 林裕凱接任代理總裁

2025/07/01 18:22

國際富豪（Volvo ）汽車今天宣布總裁陳立哲6月30日卸任，由林裕凱出任Volvo Car Taiwan 代理總裁。（國際富豪汽車提供）國際富豪（Volvo ）汽車今天宣布總裁陳立哲6月30日卸任，由林裕凱出任Volvo Car Taiwan 代理總裁。（國際富豪汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕國際富豪（Volvo ）汽車今天宣布總裁陳立哲6月30日卸任，由林裕凱出任Volvo Car Taiwan代理總裁。

林裕凱自2021年加入VOLVO大中華區銷售公司，先後擔任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等核心職位，加入VOLVO以前，曾任職多家跨國公司擔任市場分析、業務拓展等重要崗位，具備紮實的數據分析能力。

接任代理總裁將為VOLVO在台灣市場業務注入新動能，期待面臨汽車產業新能源時代進入穩健發展的初期，帶領品牌迎向嶄新新局、再創銷售佳績。

林裕凱表示，未來將擔起承先啟後的重任，運用數據分析的經驗，攜手台灣團隊與經銷體系，將品牌資源與集團綜效發揮到位，於新能源車及品牌發展上投注更多創新思維，隨著多款全新世代的車型陸續抵台，將帶給全台車主、車迷及消費者更加豪華的規格與更細膩的服務。

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