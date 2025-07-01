戰略轉移！三星緩攻1奈米 專注提升2奈米良率

三星已從加速發展1奈米製程轉而提升2奈米良率，並以穩定的4奈米與5奈米製程，以保住客戶。（示意圖，路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕三星電子1日舉行「SAFE（Samsung Advanced Foundry Ecosystem）2025論壇」，知情者說，有別於往年，今年規模縮小僅及去年約4分之1，韓國媒體朝鮮日報報導，鑑於與台積電的市占率差距擴大，以及與中國中芯國際的差距縮小，三星該活動的焦點顯然已從加速發展1奈米製程轉而提升2奈米良率，以及以穩定的4奈米與5奈米製程，以保住客戶。

報導指出，三星縮小今年該活動規模，並維持低調。去年該論壇在首爾江南區的COEX舉行，出席的客戶與合作夥伴超過1000人，今年轉移至首爾瑞草區的三星金融園區舉辦，不僅場地較小，活動時間也從全天縮減至早上9：30分至下午12：55分。1名出席活動的夥伴公司代表說，「整體規模，包括座位與講台，感覺約僅去年規模的4分之1」。

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報導說，今年三星電子晶圓部門縮小該活動規模，反映管理階層將重心轉向「加強基本面」的意圖。該目標旨在集中心力於提昇晶圓代工的技術競爭力上。根據集邦科技的數據，今年第1季三星電子的代工市占率僅7.7%，從去年第4季下滑0.4個百分點，與台積電67.6%的市占率相較，差距進一步擴大，而中國中芯國際的市占率為6%，其與三星的差距縮小。

據悉，三星電子與夥伴企業分享穩定新一代製程良率與加強現有製程良率的計畫。這標示三星將以往快速研發先進製程，以及大舉投資設備的戰略，大幅轉向至積極確保生產能力，並縮小與競爭對手差距上。一名半導體業官員說，「在過去的論壇，三星通常會宣佈何時將開始量產新一代製程，然而此次，論壇焦點似乎在於如何加強現有製程的競爭力」。

報導說，三星聚焦在改善2奈米製程的良率，以及以穩定的4奈米與5奈米製程保住客戶上，而非加劇研發與量產1奈米的先進製程。在季度虧損以兆韓元的規模累積下，該戰略是以穩定的製程，以及提升將進入量產的先進製程的成熟度為基礎，來改善獲利能力。

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