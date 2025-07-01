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6月PMI回跌緊縮 中經院：製造業接單相對保守

2025/07/01 18:10

中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），6月經季調後的PMI再度轉為緊縮。（資料照）中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），6月經季調後的PMI再度轉為緊縮。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），6月經季調後的PMI再度轉為緊縮，指數回跌1.4個百分點至49.6%，未來展望指數更回跌1.1個百分點至39.8%，為連續第3個月緊縮。

PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮。5項組成指標中，6月經季調之新增訂單與人力僱用持續緊縮，生產轉為緊縮，供應商交貨時間上升（高於 50.0%），存貨則持續擴張。

中經院副院長王健全表示，美國對等關稅暫緩期截止日即將到來，考量交期與航運的不確定性，製造業接單和生產相對保守，不論是新增訂單、生產或未來展望指數等，都落入緊縮區間。不過此這次總指數還是在50%上下，代表沒有景氣太差。

近期新台幣急升，王健全引述業者文獻指出，台幣每上升一個百分點，企業營收和獲利會降低0.1到0.5個百分點，不同產業有所差異，部分業者對匯損相當有感。他強調，台灣是個淺碟市場，一天外匯成交量僅幾十億美金，若央行沒有介入調節，對產業衝擊大，因此建議央行可以適度干預。

非製造業部分，受惠於股市回升、輝達進駐台北市北士科帶動高階商辦需求 ，6月未季調之台灣非製造業NMI指數續揚2.4個百分點至54.3%。不過，步入暑假618檔期與汽車銷售旺季，部分產業旺季表現不如預期，加上總經情勢不明朗與消費力道趨保守，未來展望指數僅微幅攀升0.3個百分點至40.3%，為連續4個月緊縮。

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