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高鐵嘉義站前開發鐵道局祭優惠 經營期最長70年開發期程延長到7年

2025/07/01 18:24

高鐵嘉義站前土地進行開發招商。（記者林宜樟攝）高鐵嘉義站前土地進行開發招商。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部鐵道局進行「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」，昨公告招商，由於此筆土地已是第三次招商，為吸引投資人參與投資，鐵道局將開發經營年期從原本的30年延長至50年，得優先續約一次，續約期間最長以20年為上限，等於最長可達70年，開發期程也從5年延長到7年，希望透過優惠的條件吸引企業參與投資。

開發案基地位於高鐵嘉義車站前方的特定區事業發展用地，在Outlet華泰名品城預定地東側，離嘉義科學園區台積電CoWoS廠及縣政府均僅約3公里，地理位置優越，面積約5.42公頃，建蔽率70%，供附屬事業使用的最大樓地板面積86958平方公尺，以設定地上權方式引進投資人開發經營。

鐵道局產管開發組長周良惠表示，經訪查業界，此案開發基地面積大，有一定的經營規模，必須有長年期經營時間，因此採50年加續約20年辦理；鐵道局已有多個高鐵站前開發案經驗，因開發需各項行政審議程序如都市設計審議、交通及環評審議等，加上近年缺工缺料，為讓廠商有合理開發時間，從原本的5年調整為7年，完成建物總樓地板面積至少應達2萬4000平方公尺（約7260坪）。

周良惠表示，此案開發經營契約及設定地上權契約約定計收土地租金及權利金，會考量市場情況，提供優惠的價格，吸引廠商投資，歡迎國內外企業以單一公司或企業聯盟方式申請參與，申請時間至10月29日。

縣府經濟發展處長李雅萍表示，嘉義高鐵特區事業發展用地啟動招商，是推動縣治特區與高鐵生活圈接軌的關鍵契機，基地地理位置優越，鄰近高鐵站、快速道路與未來產業核心，具備高度可塑性，縣府歡迎國內外企業投資進駐，並將提供行政協助與資源整合，帶動嘉義縣商業發展。

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