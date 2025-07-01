經部啟動工具機在地檢測驗證校正服務 助企業出口拓銷

經濟部標準局今（1）日啟動「工具機在地檢測驗證校正服務平台」。（標準局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助工具機產業及早因應法規變革，經濟部標準局整合法人資源，並在今（1）日啟動「工具機在地檢測驗證校正服務平台」，並盤點國內校正與檢測驗證量能，提供諮詢服務與加強需求媒合，有助於業者完成在地檢測，達到縮短驗證時程，節省檢測成本的目的，進而強化國際競爭力。

標準局表示，相關工具機檢測、驗證及校正服務諮詢，可透過「工具機在地檢測驗證校正服務平台」（http://taiwaninspect.pmc.org.tw）查詢，除建置資訊網，標準局亦針對重要出口產品，提供主要出口國家在安全與性能相關檢驗項目與技術標準的第一手資訊，協助業者即時掌握出口市場規範。

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此外，因應印度針對機械產品新措施及要求，標準局已在今年4月邀請印度標準局向我國工具機業者說明，使國內業者瞭解新的法規及申請流程。另近期一場研討會聚焦歐盟新版機械法規的重點變革，特別邀請德國TÜV SÜD資深專家分享新版法規規定，內容涵蓋對風險評估的加強、AI（人工智慧）與自動化設備納管擴大、製造商責任明確化等重要變革，協助我國業者深入了解法規重點，提前做好因應的準備。

標準局表示，面對國際法規要求趨勢，例如歐盟將在2027年全面實施新版機械法規（Machinery Regulation EU 2023/1230），未來標準局仍將持續針對重點市場辦理技術法規說明會，整合檢測資源，提供諮詢與媒合服務，並推動國際合作，強化業者在地檢測能力與出口競爭力。

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