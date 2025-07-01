6月新車領牌數3萬4320輛 年減17％

關稅和貨物稅雙稅政策不定衝擊車市買氣，根據監理站最新統計資料，6月全台新車領牌數達3萬4320輛，較上個月成長7.6%，較去年同期衰退17.5%，但跌幅已較5月年減23.1%縮減。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕關稅和貨物稅雙稅政策不定衝擊車市買氣，根據監理站最新統計資料，6月全台新車領牌數達3萬4320輛，較上個月成長7.6%，較去年同期衰退17.5%，但跌幅已較5月年減23.1%縮減。

6月進口車領牌數達1萬6646輛，年減22.6%，其中豪華進口車領牌數8413輛，年減38.8%，高於整體車市銷量跌幅，顯示美國對等關稅政策不定，對高價車影響比較大。

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累計1~6月全台新車領牌數達19萬8967輛，年減14.4%；其中進口車領牌數達9萬7170輛，年減12.2%，豪華進口車領牌數占5萬0604輛，年減15.1%。

6月和泰（2206）汽車代理的TOYOTA和LEXUS領牌數達1萬1458萬輛，年減7%，市占率33.4%；累計1~6月領牌數達7萬6567、年增2.6%，市占率達38.5%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG三品牌6月領牌數達3728輛、年減20.1%，市占率10.9%；累計1~6月領牌數達2萬1859輛、年減27.1%，市占率11%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI 6月領牌數達1,252輛，年減20.3%，市占率3.6%；累計1~6月領牌數達6408輛，年減38.9%，市占率3.2%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車6月領牌數達1831輛，年減5.5%；累計1~6月領牌數達9328輛，年減25.1%，市占率4.7%。

車商認為，關稅及貨物稅相關議題熱度消退，市場需求回穩，加上下旬政府關稅及貨物稅政策方向明確後，整體買氣逐漸回溫，7月在各大車商加碼促銷集客激勵下，整體市場買氣可望回溫反彈，預估7月總市場銷量將達4萬5000輛以上，跟去年同期持平。

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