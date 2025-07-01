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響應金管會政策 國泰世華與國泰人壽前進「亞洲資產管理中心」

2025/07/01 17:12

國泰世華銀行、國泰人壽響應金管會政策，今（1）日正式前進「亞洲資產管理中心」。右起國泰世華私人銀行執行長傅伯昇、國泰世華資深副總胡醒賢、國泰人壽執行副總林昭廷、國泰人壽副總凃薏如及國泰人壽副總鄭紹鍇。（記者王孟倫攝）國泰世華銀行、國泰人壽響應金管會政策，今（1）日正式前進「亞洲資產管理中心」。右起國泰世華私人銀行執行長傅伯昇、國泰世華資深副總胡醒賢、國泰人壽執行副總林昭廷、國泰人壽副總凃薏如及國泰人壽副總鄭紹鍇。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕在金管會推動高雄資產管理專區政策的引領下，國泰世華銀行響應政府行動，於今（1）日正式宣布啟動專區業務，為首波展開試辦的民營銀行之一，本次將推出21項創新試辦業務；此外，國泰人壽也獲准進駐高雄資產管理專區，以服務更廣大的高資產客戶族群。

國泰金控表示，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的理念，持續深化資產管理佈局，整合集團資源，打造具國際競爭力的資產配置平台。

對此，國泰世華銀行指出，憑藉私銀在海外累積多年的國際經驗，亦借鏡香港、新加坡市場的做法，本次將推出21項創新試辦業務，以及整合國泰跨集團資源以及延攬國際專業金融人才等3大亮點，打造具競爭力的國際級資產管理「一站式服務」，開拓台灣國際金融新格局。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，本次特別申請設立高雄資產管理專區分行，正是為了回應台灣高資產客戶對整合型、國際化資產管理服務的需求，同時提供高資產客戶更佳的服務體驗。此次國泰世華打造國際級資產管理「一站式服務」，將透過政策鬆綁與試辦彈性，實現國際私銀服務在地化。

國泰世華銀行高雄資產管理專區之試辦業務，主攻以下3大亮點：第一、申請21項OBU/DBU升級業務，涵蓋跨境資產配置、財務投融資工具，以及家族辦公室諮詢服務等領域，首次打造比照國際標準的制度設計，建構完整的投融資整合服務生態圈，助力高資產客戶與全球市場無縫接軌。

第二、整合跨集團資源，國泰金控攜手旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券，以及國泰投信等子公司，共構協同資源運作模式，透過觀察市場反應，提升產品上架彈性，將可有效縮短決策與交付流程，強化整體服務效能。

第三、積極延攬國際金融人才，打造亞洲級專業團隊。此次國泰世華銀行於高雄專區設立專責團隊，未來亦將視政策與市場回應，擴大業務規模，強化私銀服務的深度與韌性。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，國泰世華多年深耕香港與新加坡市場，累積豐富的私銀服務經驗，此次專區試辦的開放，不僅帶來「業務模式」的改變，亦是台灣金融業接軌國際市場的重要里程碑。國泰世華將與業界共同努力，為台灣金融業塑造具韌性與國際視野的競爭力。

國泰人壽總經理劉上旗表示：「此次進駐高雄資產管理專區與開辦財管業務，希望能從中汲取經驗，優化高資產客戶經營模式。未來在商品設計、受理流程與服務體驗方面，將更貼近市場脈動，持續提升客戶滿意度。」

國泰人壽新成立的「亞洲資產管理服務中心」，已於高雄鹽埕區正式啟用。此中心專為高資產客戶量身打造舒適的接待空間；服務團隊也經過嚴格篩選，服務主管與客服人員皆具備專業素養與英語溝通能力，曾獲媒體評選為「五心級」優質服務，展現對高端客群的重視。

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