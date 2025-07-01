群益投信響應TISA 兩檔基金新增TISA級別7/1正式銷售

群益投信此次推出的2檔TISA級別基金，分別為群益馬拉松基金、群益全民成長樂退組合基金。（示意圖資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕為強化全民理財觀念，並鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資、累積個人退休資本，金管會推出「台灣個人投資儲蓄帳戶制度 （Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA）」，象徵台灣邁入全民理財新紀元，群益投信也於6月27日公告旗下群益馬拉松基金與群益全民成長樂退組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）新增TISA級別，於7月1日正式銷售，投資人率先可於基富通平台進行申購，期待能協助民眾打造退休金準備的第三支柱，建立更完整的退休規劃。

群益投信表示，台灣走向高齡化社會，隨著平均壽命延長與少子化趨勢，皆彰顯退休理財不僅重要，而且更是要越早執行越好，才有助於實現理想安心的退休生活，若能運用經理費相對低廉的TISA級別基金，長期投資將更有感。從TISA制度的投資資格與規則來看，只要是本國居民或因工作、婚姻、生活而長居台灣之外籍人士都可開戶，年齡目前沒有明確限制，且每次定期定額申購最低金額為新台幣1000元，投資門檻友善，亦可享有申購 0 手續費，且TISA可投資基金都經過TISA基金委員會嚴格把關，確保產品的品質與投資穩健性，是民眾在退休金準備上，可多加善用的管道。

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群益投信此次推出的2檔TISA級別基金，分別為群益馬拉松基金、群益全民成長樂退組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）。群益馬拉松基金成立於1996年8月，為台股基金長青樹，操作上訴求精選符合國際潮流及成長潛力的台灣上市櫃股票，以追求長期績效穩健；群益全民成長樂退組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）則是在2019年7月因應金管會「全民退休自主投資實驗專案－好享退」而成立，當時群益投信為三家入選業者之一，進而推出此檔專為退休理財量身打造的目標風險組合型基金，操作上因應市況調整股、債配置比重，有助掌握不同資產的輪漲契機，並多元化收益來源。兩檔產品都適合具有中長期退休理財規劃的民眾所運用，循序漸進累積退休資產。

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