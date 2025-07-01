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foodpanda串接全聯「全支付」 瞄準無信用卡族群拚會員互補

2025/07/01 17:08

外送平台foodpanda宣布，與全聯旗下的「全支付」合作，率先將電子支付整合為外送平台支付選項。（記者徐子苓攝）外送平台foodpanda宣布，與全聯旗下的「全支付」合作，率先將電子支付整合為外送平台支付選項。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕「這是法規鬆綁後，全台第一個電子支付和外送平台的結合，我認為是電子支付史上非常重要的里程碑！」外送平台foodpanda總經理黃逸華今天宣布，與全聯旗下的「全支付」合作，率先將電子支付整合為外送平台支付選項。未來沒有信用卡的foodpanda用戶，也能透過全支付綁定銀行帳戶來支付費用。

近年線上支付工具在台灣滲透率越來越高，資策會調查顯示，從2022到2024年間，選擇電子支付作為外送付款的比例成長近17%。而foodpanda內部統計數據也顯示，有將近7成用戶偏好使用線上支付，反映出消費者對「數位支付便利性」的需求與日俱增。

黃逸華回憶，疫情時期「無接觸支付」的需求大量成長，因此他們從2023年就開始洽談這樁合作，歷經2年的努力終於開花結果。

「我們希望解決信用卡使用的一些痛點，達成全齡、全場景的無痛支付。」黃逸華指出，從信用卡資料來看，學生、新鮮人與銀髮族群在外送付款方式上，常因缺乏信用卡而受限，25歲以下年輕族群以信用卡支付餐飲消費，僅佔所有持卡者的9.6%，65歲以上銀髮族則僅有2.2%。

黃逸華也認為，foodpanda和全支付合作對彼此具有「互補」效益，以雙方的會員輪廓和使用場景來看，foodpanda每日站上流量超過百萬人次，主力用戶為18至25歲和36至45歲，擁有大量年輕、高頻次的線上消費者。

而全支付則累積超過600萬會員，以30至59歲女性為主，並在全聯、大潤發等線下零售場景深耕已久。透過這次合作，foodpanda將全支付用戶導入線上點餐場景，全支付也能夠切入年輕族群線上消費生活圈。

隨著此次合作上線，「全點」也正式進軍外送場域。點購生鮮雜貨、美食外送，使用全支付結帳，除了可享foodpanda原有優惠，還能同時賺入「全點」，並使用全點即時折抵金額。

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