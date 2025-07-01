三星晶圓代工面臨台積、中芯挑戰 縮減公開活動強化競爭力

由於三星電子的晶圓代工業務面臨台積電、中芯國際挑戰，已大幅縮減今年為客戶和合作夥伴說明業務願景和製程技術路線圖的活動規模，以專注於增強其核心競爭力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《BusinessKorea》7月1日報導，由於三星電子的晶圓代工業務面臨挑戰，已大幅縮減今年為客戶和合作夥伴說明業務願景和製程技術路線圖的活動規模，以專注於增強其核心競爭力。

隨著與晶圓代工領頭羊台積電的市占率差距不斷擴大，加上中國競爭對手加快追趕速度，三星電子似乎正專注於增強其核心競爭力。在晶圓代工領域，爭取客戶並與合作夥伴合作至關重要，像台積電就年年舉辦活動來擴大其生態體系。

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三星電子晶圓代工部門7月1日在首爾瑞草區的三星金融園區，舉辦了閉門的三星晶圓代工論壇（SFF）和韓國SAFE論壇。SFF是一個與客戶和合作夥伴分享三星電子晶圓代工部門最新製程和技術路線圖的平台，SAFE論壇則旨在加強與合作夥伴公司的聯繫。

值得注意的是，與往年不同，今年三星電子晶圓代工部門的活動均為非公開形式。與去年在首爾COEX綜合會議中心舉辦的活動相比，今年的規模有所縮小，參與人數也相對減少，活動時間也從之前的一整天縮短至下午1點左右。

SFF通常是介紹半導體製程技術路線圖和展現晶圓代工業務競爭力的平台，並由三星電子晶圓代工部門負責人發表主題演說。在2023年和2024年的SFF上，前三星電子晶圓代工部門總裁崔時榮（Choi Si-Young）在主題演說中介紹了業務願景和路線圖。然而，今年的SFF將聚焦於內部的VIP晚宴，而非現場論壇。三星電子今年4月初也以私人活動名義，在美國加州聖荷西舉辦了SAFE和SFF論壇。

縮減活動的規模的趨勢，反映瞭三星電子高層「優先加強業務基礎」的意圖，目標是專注於確保目前陷入困境的晶圓代工業務中的技術競爭力，並致力於爭取客戶，而不適在外部活動中推廣技術。

市場研究公司TrednForce統計，今年第1季三星電子的晶圓代工市占率為7.7%，紀年第4季下降0.4個百分點。與此同時，台積電市占率擴大至67.6%，中芯國際也增至6%。

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