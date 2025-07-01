「拒買美國米」 被川普嗆 日本回應了

美國總統川普（Donald Trump）週一（6月30日）砲轟日本拒買美國米，威脅要對日本實施新1輪關稅。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（6月30日）砲轟日本拒買美國米，威脅要對日本實施新1輪關稅。對此，日本也做出回應，稱不會為達成關稅協議犧牲日本農業。

綜合媒體報導，美國和日本官員已進行數個月貿易談判，但尚未解決圍繞關稅水平和貿易壁壘的問題。

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美國總統川普週一（6月30日）在社交媒體上發文表示，他將向日本發送一封包含新關稅稅率的信函，理由是日本國內明明出現嚴重米荒，但仍不願接受美國的稻米，因此他將「寄封信給日本」，並強調美國向來很喜歡與日本做生意。

對於川普的威脅，日本首席貿易談判代表兼經濟財政大臣赤澤良聖今（7月1日）在新聞發布會上表示，自己曾多次表示，農業是國家的基礎，強調日本不會為了達成與美國的關稅協議犧牲日本農業。

赤澤良聖還表示，他將繼續與美國同行進行談判，以保護日本的國家利益。

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