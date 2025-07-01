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「亞洲這國」搶下個談妥川普關稅協議！金融時報：最快本周拍板

2025/07/01 16:45

「印度」有望最快本週與美國達成臨時貿易協議。（資料照，法新社）「印度」有望最快本週與美國達成臨時貿易協議。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離美國總統川普的關稅豁免截止日7月9日僅剩不到10天，外界高度關注，下一個與華府談成貿易協議會是哪個國家。據英國《金融時報》報導，據2名了解談判情況的人士透露，「印度」有望最快本週與美國達成臨時貿易協議，以避免遭受川普的「解放日」關稅衝擊。

報導指出，根據川普4月2日公布的關稅措施，印度面臨高達26%的關稅，這是相較於主要經濟體大國中，最高的稅率之一。印度談判代表團團長阿加瓦爾（Rajesh Agarwal）週一（6月30日）已抵達華盛頓，努力解決協議的最後細節。印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）預計將於週二或週三在華盛頓舉行的四方安全對話會議期間，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）舉行一對一會談。

消息人士指出，協議有望讓印度具高度政治敏感性的農業市場，特別是小麥與乳製品，暫時免於美方加徵關稅，但談判仍在進行中。一名不願具名的印度高層官員透露，農業市場議題「極為敏感」。

知情人士也指出，為了縮小貿易順差，印度已同意自美國進口更多天然氣。根據資料顯示，2024至2025財政年度，印度對美貿易順差為412億美元。雙方也已就數千項產品的關稅削減達成共識，可能涉及單邊或雙邊降稅。

美印雙方也已就數千項產品的關稅削減達成共識，可能涉及單邊或雙邊降稅。而美國和英國於5月達成貿易協議於6月30日生效，首個跟美國達成協議的國家，目前美方僅與中國與英國達成有限協議。

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