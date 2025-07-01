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元大投信推0050連結基金TISA級別 助力退休資產增值

2025/07/01 16:30

布局退休市場，0050 ETF連結基金不配息級別掛牌TISA。（ 資料來源:Bloomberg）布局退休市場，0050 ETF連結基金不配息級別掛牌TISA。（ 資料來源:Bloomberg）

〔記者張慧雯／台北報導〕響應金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，強化國人退休資本準備，元大投信率先宣布推出0050 ETF連結基金TISA級別，除結合TISA投資低門檻、低費率優勢，採不配息設計放大長期複利潛力，定期定額更不設扣款金額上限，幫助投資人以規律性的自主投資方式，追求資產成長。

根據Bloomberg資料顯示，2024年臺灣50指數含息報酬率約48.9%，大幅領先大盤含息報酬率31.7%超過17個百分點，創下0050自2003年掛牌以來領先大盤最大幅度，相關優勢亦反映於市值型投資表現。

元大投信說明，此次上架的0050連結基金*TISA級別採不配息設計，基金超過九成資產配置於0050，追求績效表現與0050報酬率連動。0050為目前台股主被動ETF中經理費率最低，截至2025年6月30日最新規模計算，經理費僅約0.1035%，且0050 ETF連結基金投資0050的部位，經理費不會重複收取，其他10%以下因應申贖現金部位，除比照0050經理費率外，TISA級別將再打五折。

投資人透過TISA帳戶每月定期定額投資0050連結基金*TISA級別，並連續扣款達24個月（含）以上，將再享有免申購手續費優惠，最低投資金額1000元，且不設扣款金額上限，無論是剛起步的新手投資人，或是尋求退休金長線規劃的族群，皆可輕鬆參與，逐步追求資產成長。

為提供投資人更多樣化的長期投資選擇，元大投信亦同步推出0056 ETF連結基金*TISA級別，主要投資於0056且同樣採不配息設計，自動將0056配息再投資，增加複利效果潛力，更節省自行再投入所需的交易成本，相較一般高股息標的，透過不配息級別可避免現金流反覆提領後再投入，對於長線領息投資人更具效率。

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