科思創強化聚氨酯彈性體銷售體系 瞄準高性能工業應用

科思創強化在台聚氨酯彈性體銷售體系，瞄準高性能工業應用。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕瞄準台灣自動化設備、智慧物流、離岸風電、建築與基礎設施的防水工程、造紙等領域的需求，國際材料大廠商科思創（Covestro）宣佈近期將強化在台灣的澆鑄型聚氨酯彈性體（CPU, Casting Polyurethane）業務，科思創彈性體事業部亞太區負責人陳敏表示，此舉可確保台灣客戶能更便捷取得創新且可信賴的材料與技術，期待能透過這樣的高性能一站式的解決方案與本土化的服務，支援產業升級。

科思創擁有多項全球知名商標包括Desmodur®、Vulkollan®、Baytec®與Baulé®等。科思創表示，台灣的高性能彈性體商機與獨特的產業優勢密不可分。舉例來說，台灣擁有半導體產業等精密製造聚落，產業對產線自動化與潔淨度的要求日益提高；至於零售、電商平台帶動智慧物流發展，輸送設備的需求大幅提升，都需要具有優異耐用性的彈性體輪具；另一方面，從離岸風電場、港口、橋梁、大眾交通到都市更新等大型工程，高性能彈性體材料需求殷切。

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在智慧物流與自動化生產線方面，減少更換零組件是高效、全天候生產的必備條件，科思創彈性體解決方案廣泛應用於各類搬運設備的腳輪，具備優異的彈性與耐久性。Vulkollan®被譽為「終極彈性體」，其出色的機械動態承載性與高耐磨性特別適用於高承載力、高速移動，以及對粉塵與潔淨度要求高的應用；採用以Vulkollan®為原料的彈性體可提升無人搬運車、堆高機及半導體等產業生產線輪具的耐用度。

離岸風電方面，科思創提供海底電纜防護元件的彈性體解決方案。基於Desmodur®的彈性體解決方案具備優異的耐水解與抗衝擊性，可用於海纜彎曲限制器、加強筋和保護套等，有效保護海底電纜，降低離岸風電場的維護成本。

在工程設施防護方面，Baytec®系列噴塗系統，具備卓越的防水、耐磨及防蝕特性，可為建築、橋梁、隧道、碼頭、重工業廠房、儲槽等混凝土、金屬等基材提供長效保護。

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