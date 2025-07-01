亞馬遜倉庫機器人數量超過100萬 逼近人類員工

圖為正在處理貨品的亞馬遜泰坦（Titan）機器人。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》獨家報導，全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）倉庫的自動化程度，即將達到新的里程碑，機器人數量很快將超過人類員工數量。目前，亞馬遜已啟用逾100萬台機器人，協助該公司全球75％的配送業務，成功實現任務自動化，並提高生產力。

據報導，在亞馬遜倉庫裡，金屬手臂從貨架上抓取物品，輪型機器人在樓層間穿梭運送貨物以進行包裝，自動化系統負責分類物品，讓其他機器人協助出貨等景象不斷上演。亞馬遜多年來一直致力於作業自動化，目前倉庫內的機器人數量超過100萬組，已接近人類員工人數。

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亞馬遜最近還採取措施，將機器人連接到訂單處理流程，以便機器人能與人類協同工作。目前，亞馬遜約有75％的全球配送業務都以某種方式仰賴機器人技術，這幫助亞馬遜提高生產力，同時減輕員工流失率高的壓力。

對一些亞馬遜員工來說，日益自動化意味著他們不再從事繁重的重複性搬運、移動和分類工作，而是能從事更需要技巧的工作，例如管理機器。

例如，妮莎．克魯茲（Neisha Cruz）原本已在康乃狄克州溫莎市的亞馬遜倉庫做了5年揀貨工作，但她在接受機器人系統監管培訓後，就不用再搬重物或不停走動，而是能坐在電腦螢幕前，負責確保亞馬遜美國各地倉庫內的機器人有正常運作。不僅如此，她的薪水也比剛加入亞馬遜時大約高出2.5倍。

分析發現，自2015年以來，亞馬遜每位員工每年經手處理的包裹數量穩步增長，從約175個增加到約3870個，顯示公司生產力有所提高。不過，亞馬遜招募新員工的速度也有所減緩，去年每家物流中心的平均員工人數約為670人，創下16年來新低。亞馬遜目前共有約156萬名員工，其中大多數在倉庫工作。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）最近表示，亞馬遜還在倉庫中推廣人工智慧（AI），「以改善庫存布局、需求預測和機器人效率」。因此，未來幾年還將縮減員工總數。

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