彭博：匯率避險成本居高 台灣壽險業者陷兩難

強勢台幣讓手握巨額美元資產的壽險業者吃盡苦頭。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕台幣兌美元在4、5月分別大幅升值3.64％及6.98％，導致台灣壽險業者面臨美元資產巨額匯損。《彭博》1日報導，台灣壽險業者普遍因外匯避險成本居高不下，而降低避險比率，但在美元升值趨勢明顯下，業者將陷入兩難。

《彭博》分析，在今年首季，鑑於台幣近年趨貶且升值預期並不高，加上美元橫盤整理及避險成本上揚，台灣壽險業者大多調降避險部位以節省成本。當時，主要壽險業者針對海外資產（包含股票和債券）所做的外匯避險比率僅47.2％，為2013年以來最低水準，並較2017年的歷史高峰61.9％大幅滑落。

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然而，此舉可能帶來嚴重後果，因為台灣壽險業者超過90％的海外資產都是以美元計價，美元貶值可能讓他們面臨資產評價損失。

國際信用評等機構「惠譽」亞太地區保險業評級資深主管Stella Ng表示，避險成本居高不下，限縮壽險業者在短時間內大幅提高避險比率的空間，使得他們不得不在承擔高額避險成本，抑或面臨匯損風險之間左右為難。

台灣壽險業者目前透過無本金遠匯交割（NDF）進行3個月期美元避險的成本約為11％，是美國10年期公債殖利率的2倍。相較之下，日本壽險業者的類似成本僅4％，台灣業者在權衡避險比率與成本時顯得更加窘迫。

據了解，台灣壽險業者目前持有的海外資產總額約7800億美元（約22.75兆台幣）。

在第2季，台幣兌美元升值幅度約12％，勝過《彭博》追蹤的其他30種主要貨幣。外界相信，隨著美元需求降低，以及台美貿易談判持續推進，台幣還有進一步升值的空間。

《彭博》分析顯示，台灣壽險業者主要以NDF和換匯（CS）及外匯價格變動準備金為主要避險工具。金管會近期也修改規定，允許壽險業者將外準金用於100％沖抵匯損。然而，壽險業者的外準金累計餘額截至5月底剩下188億台幣，較去年底減少2008億台幣。

中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評表示，他預期壽險業者的避險比率只會小幅上升，因為大多數業者都已申請適用外準金新制，「如果選擇使用傳統避險工具，成本會直接被沖銷，使用準備金則可以保留資源，以備將來所需」。

法國巴黎銀行駐香港市場策略師Franco Hsu表示，外準金的減少應會促使壽險業者在管理匯率風險時更謹慎，壽險業者為了對海外投資的匯率風險進行全面避險，可能被迫吸收NDF避險的高成本。

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