晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台北夜市打牙祭開跑！外送平台合作滿200就打折

2025/07/01 17:27

「夜市神美食」網路票選活動，吸引200攤報名參選，首度新增明日之星獎，即日起8月31日消費者可透過網路投票，支持心目中最具代表性的夜市美食攤商。（台北市場處提供）「夜市神美食」網路票選活動，吸引200攤報名參選，首度新增明日之星獎，即日起8月31日消費者可透過網路投票，支持心目中最具代表性的夜市美食攤商。（台北市場處提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台灣美食名揚海外，近年因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回台灣必逛夜市，讓夜市經典特色美食成為遊客必訪的盛宴。今年市場處辦理「台北市夜市打牙祭」其中「夜市神美食」網路票選活動，吸引200攤報名參選，首度新增明日之星獎，即日起8月31日消費者可透過網路投票，支持心目中最具代表性的夜市美食攤商。同時，活動也祭出紙本7折優惠券及三波段留言抽獎等好康活動，邀請民眾暑期與親朋好友一同遊逛夜市。

市場處指出，今年「夜市神美食」吸引各大夜市攤商參賽者，不乏在地老字號或新創料理攤商競爭角逐，總計近200攤報名參選，不過網路票選規則較往年大幅改變，台北市17處夜市將分為大、中、小型夜市，每大型夜市各選出前3名、每中型夜市各選出前2名，每小型夜市各選出1名，每間得獎攤商可獲得獎金8千元。此外，首度新增的「明日之星獎」會依據依各夜市攤商之得票數計算，並找出三年內從未得獎之攤商，總共取出5名，不以單一夜市為限，每間得獎攤商可獲得獎金3千元，希望鼓勵各大夜市攤商踴躍報名。

市場處表示，今年夜市打牙祭優惠也提升，去年的紙本優惠券為8折，今年則是給予民眾7折優惠，民眾只要在前往17處夜市指定地點認購，即可於夜市合作攤商處兌換價值100元的商品；此外，活動的行動支付方面也與悠遊付合作，於活動期間，每週五、六、日滿額回饋最高33%；如果民眾不想出門，本次透過外送平台Foodpanda提供優惠序號，滿200元就能折30元。

市場處也表示，民眾參加「夜市神美食」網路票選活動，有機會獲得「苗栗苑裡古厝雙人住宿券」及多項好禮，「臺北好市發聲」臉書粉絲專頁，也同步規劃三波段的互動抽獎活動，獎品包含無線耳機、掃地機器人及iPhone 16手機等，中正區公所更特別加碼抽2025歷史復活節時空旅行迷你行李箱。更多活動詳情請見臺北市市場處「臺北好市發聲」FB粉絲專頁及活動官網。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財