台北夜市打牙祭開跑！外送平台合作滿200就打折

「夜市神美食」網路票選活動，吸引200攤報名參選，首度新增明日之星獎，即日起8月31日消費者可透過網路投票，支持心目中最具代表性的夜市美食攤商。（台北市場處提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台灣美食名揚海外，近年因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回台灣必逛夜市，讓夜市經典特色美食成為遊客必訪的盛宴。今年市場處辦理「台北市夜市打牙祭」其中「夜市神美食」網路票選活動，吸引200攤報名參選，首度新增明日之星獎，即日起8月31日消費者可透過網路投票，支持心目中最具代表性的夜市美食攤商。同時，活動也祭出紙本7折優惠券及三波段留言抽獎等好康活動，邀請民眾暑期與親朋好友一同遊逛夜市。

市場處指出，今年「夜市神美食」吸引各大夜市攤商參賽者，不乏在地老字號或新創料理攤商競爭角逐，總計近200攤報名參選，不過網路票選規則較往年大幅改變，台北市17處夜市將分為大、中、小型夜市，每大型夜市各選出前3名、每中型夜市各選出前2名，每小型夜市各選出1名，每間得獎攤商可獲得獎金8千元。此外，首度新增的「明日之星獎」會依據依各夜市攤商之得票數計算，並找出三年內從未得獎之攤商，總共取出5名，不以單一夜市為限，每間得獎攤商可獲得獎金3千元，希望鼓勵各大夜市攤商踴躍報名。

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市場處表示，今年夜市打牙祭優惠也提升，去年的紙本優惠券為8折，今年則是給予民眾7折優惠，民眾只要在前往17處夜市指定地點認購，即可於夜市合作攤商處兌換價值100元的商品；此外，活動的行動支付方面也與悠遊付合作，於活動期間，每週五、六、日滿額回饋最高33%；如果民眾不想出門，本次透過外送平台Foodpanda提供優惠序號，滿200元就能折30元。

市場處也表示，民眾參加「夜市神美食」網路票選活動，有機會獲得「苗栗苑裡古厝雙人住宿券」及多項好禮，「臺北好市發聲」臉書粉絲專頁，也同步規劃三波段的互動抽獎活動，獎品包含無線耳機、掃地機器人及iPhone 16手機等，中正區公所更特別加碼抽2025歷史復活節時空旅行迷你行李箱。更多活動詳情請見臺北市市場處「臺北好市發聲」FB粉絲專頁及活動官網。

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