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富邦金：今年第3季關注4大關鍵事件

2025/07/01 14:44

富邦金控今天舉行「2025富邦財經趨勢論壇」，第三季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期。記者王孟倫攝）富邦金控今天舉行「2025富邦財經趨勢論壇」，第三季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期。記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕富邦金控首席經濟學家羅瑋在今（1）日舉行的「2025富邦財經趨勢論壇」指出，目前可說是「風雨前的寧靜」，美國總統川普的對等關稅政策延後至7/8，最後結果目前仍不得而知，企業與投資人應建立具彈性的資產配置策略，提升現金流防禦力，並密切關注貿易政策與央行動向的交互影響。

台股大漲297.7點，收在2萬2553.72點，漲幅1.34%。　2025年上半年國際政經局勢多變，伴隨金融市場高度波動，諸多變數影響下半年全球經濟走向。

對此，羅瑋表示，由於川普政策推動時程與影響層面超出市場預期，美國陷入停滯性通膨風險再起，美國例外論破滅；DeepSeek橫空出世改變了AI投資思維，引導市場資金重新配置；川普政經變革促使歐洲各國自力自強，加速歐洲復興的預期；同時引起市場對美債可持續性的疑慮，亦導致全球資金出現移轉，投資人心態是否出現進一步變化，也是今年下半年必須高度留意的焦點。

受各項因素衝擊干擾，2025年上半年全球金融市場震盪劇烈，MSCI全球指數波動率明顯上升。其中川普政府再度採取激進經貿政策，針對中國調高至125%對等關稅，並發起多項「232條款」調查，擴及鋼鋁、汽車、藥品、半導體等關鍵領域，推高全球貿易緊張情勢。

羅瑋強調，經貿政策的不確定性與貿易衝突升溫，正在侵蝕企業評價與投資信心，第三季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期。

羅瑋說，關鍵事件包括：（1） 以色列與伊朗戰事之後續發展；（2） 美國與各國政府貿易談判，7/8是額外對等關稅寬限期截止日，美中及美歐談判是否有具體進展，尤為關鍵；（3） 美國參眾兩院即將通過大而美法案，將涉及提高美國舉債上限、政府財政赤字擴大等議題；（4） 8月下旬Jackson Hole全球央行年會與9月份主要央行利率決策會議。

此外，富邦投顧董事長陳奕光指出，今年台股獲利預估下修為4.3兆元，年增 6.5%，大盤若要往上攻，關鍵是電子先發，金融接棒，傳產龍頭低檔反彈，對等關稅危機解除，因此，第三季因除權息後，外資站在賣方，但第四季受惠業績題材，高點上看2萬4000點。

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