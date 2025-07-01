輝達最新AI伺服器下半年出貨 5大台廠供應商衝刺

輝達的Blackwell GB300 AI伺服器預計將於今年下半年開始出貨，預計與輝達合作的合約製造商鴻海集團、廣達、緯創、緯穎和英業達將交貨獲利。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達的Blackwell GB300 AI伺服器預計將於今年下半年開始出貨，台灣的合約製造商正競相搶奪其訂單，預計與輝達合作的合約製造商包括鴻海集團、廣達、緯創、緯穎和英業達將交貨獲利。

GB300 AI伺服器預計將成為全球最強大的AI伺服器，據悉，台灣代工巨頭鴻海集團富士康已成功斬獲輝達一代GB300 AI伺服器的最大訂單。GB300最高階的版本將搭載72個Blackwell AI GPU，使其成為全球最強大的AI平台。除富士康外，代工製造商廣達、緯創、緯穎和英業達也已躍躍欲試，準備交付新伺服器。

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供應鏈消息人士認為，由於GB300伺服器在全球人工智慧供應鏈中佔據重要地位，因此爭相交付，這也使得該伺服器的供應優先於蘋果即將推出的iPhone。

富士康繼續引領輝達的伺服器組裝供應鏈。由於GB300與其前身GB200相似，富士康預計在轉向GB300的量產過程中會遇到一些困難。此外，人工智慧伺服器需求的激增正在影響富士康的獲利，預計人工智慧伺服器將佔該公司伺服器收入的一半以上。

廣達電腦已於第2季開始出貨GB200伺服器，目前正在與客戶合作測試和驗證GB300伺服器。廣達的GB300伺服器預計將於9月出貨。廣達管理層認為，儘管GB300產品性能更強大，但由於模型訓練需求迫切，高階AI公司不太可能等待。

緯穎和英業達的產品也預計將於9月前出貨。預計下半年出貨量將大幅成長，公司管理層相信，憑藉最新的輝達伺服器，市場佔額預計將進一步提升。





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