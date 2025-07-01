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藍委施壓金門運油弊案曝光 中油解釋可提前解約

2025/07/01 13:39

中油回應金門運油弊案。（記者林菁樺攝）中油回應金門運油弊案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕週刊報導「金門運油爆發弊案」，由國民黨立委陳雪生向中油施壓，替金門前縣長楊鎮浯的家族公司金欣海運解套標案合約，中油初步回應表示，中油雖有環島油輪，但並未往返金門離島，報導提及契約提前結束與後續公開招標均合法。

根據《鏡週刊》報導，前金門縣長、現任北農董事長楊鎮浯，其家族成立的金欣海運公司，從2004年起至2020年止，每年都取得中油的海上油料運輸標案，16年來共得標14次，合計8億7千多萬元。

報導指出，「金航貳號」油品船自2003年起，金欣陸續得標並承攬中油高雄至金門的海上油料運輸標案，2019年11月8日，船齡近40年的金欣「金航貳號」油輪發生故障，拖往金門料羅灣修整，一度引發金門斷油危機；根據標案契約，原本應尋找替代油輪繼續履約，沒想到楊肅元等金欣高層涉嫌行賄陳雪生，由陳開協調會向中油施壓，要求提前解約，讓金欣公司免找替代油輪履約就得以結案。

中油表示，此合約屬於勞務合約，若合約已執行95%時，雙方可協商提前解約，確實合乎規定；另外，當時金航貳號故障，必須緊急招標，當時得標並非金欣海運公司。

中油也解釋，運油合約都是以「年」為單位，緊急合約結束，中油必須再對外招標新一輪合約，當時有對外公開招標，包含金欣在內兩家公司投標，但比經驗、實績、價格後，由金欣再度得標。

此事目前事件進入司法程序，中油也表示，會全力配合調查。

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