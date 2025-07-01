晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

暑期打工勞檢違法 7家台股公司上榜、多餐飲連鎖集團

2025/07/01 12:07

勞動部今日公布去年暑期專案勞檢結果，448家違法業者中有7家上市公司（勞動部提工）勞動部今日公布去年暑期專案勞檢結果，448家違法業者中有7家上市公司（勞動部提工）

〔記者李靚慧／台北報導〕暑假已正式展開，又到了暑期打工旺季，為了保障學子暑期的打工權益，勞動部今（1）日公布去（113）年1800場次暑期專案勞檢的結果，赫然發現在448家違法業者名單中，竟有多達７家為上市櫃公司，還有國營事業及公法人、公立學校，勞動部部長洪申翰提醒，遵守勞動法令是對上市櫃公司的基本要求，呼籲這些知名業者務必在花費心思建立企業形象之餘，做好守法的基本工作。

今日遭勞動部公布的違法上市櫃業者，包括三商餐飲（7705） 旗下品牌「品川蘭」1直營店、摩斯漢堡（安心、1259） 1直營店、八方雲集（2753）旗下「梁社漢排骨店」及「八方雲集」４加盟店、統一超（2912） 7-11共26家加盟店、全家（5903） 全家便利商店14家加盟店、美食-KY（2723）的「 85度C」2加盟店，及台塑化（6505）的「台塑石油」2家加盟店。

另外還有台灣中油19家加盟店、連江縣北竿鄉公所、馬祖酒廠、交通部民航局馬祖航空站、財團法人大學入學考試中心等國營事業及公法人。

勞動部也宣布展開「114年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案檢查」，預計執行至少1800場以上，將優先選列前一年度查有違法的事業單位，以及大專院校暨校區周邊經常僱用學生族群的事業單位、大型或連鎖業者的直營據點與建教合作機構、產學合作機構，作為優先選列對象。

勞動部今日公告113年的暑期專案勞檢結果，去年共檢查1800家事業單位，共有448家違反勞動法令、違法率達24.89%，與全行業勞動條件違法率約18%至20%相較，顯示此次專案勞檢的違法率偏高。其中共有411家業者遭處行政罰鍰，合計裁罰金額達1282萬元，35家業者遭通知限期改善，另有3家事業單位因涉及童工夜間工作等刑事責任而移送地檢署偵辦，其中1家同時涉及行政罰與刑事罰，總計實際遭受處分的事業單位共計413家。

勞動部指出，業者主要違反勞基法的事項，主要以「未依法給予休息日出勤加班費」、「假日出勤未加倍發給工資」及「使勞工連續出勤超過６天」最多，推估是因為雇主自認雇用的是部分工時勞工、多採取排班制，工作時間較短，因此忽略工讀生也該享有休息日、例假日等權利。還有，工讀生若在國訂假日出勤，也容易未加倍發給工資，而是僅給予原定工資。

勞動部強調，此次公告上市櫃公司的違法名單，並非刻意聚焦個別對象，而是希望彰顯企業在社會責任中，需承擔重要的責任與角色，提醒上市櫃公司雖然營運狀況深受股東關注，也該在保障勞工權益上作為表率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財