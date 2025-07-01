暑期打工勞檢違法 7家台股公司上榜、多餐飲連鎖集團

勞動部今日公布去年暑期專案勞檢結果，448家違法業者中有7家上市公司（勞動部提工）

〔記者李靚慧／台北報導〕暑假已正式展開，又到了暑期打工旺季，為了保障學子暑期的打工權益，勞動部今（1）日公布去（113）年1800場次暑期專案勞檢的結果，赫然發現在448家違法業者名單中，竟有多達７家為上市櫃公司，還有國營事業及公法人、公立學校，勞動部部長洪申翰提醒，遵守勞動法令是對上市櫃公司的基本要求，呼籲這些知名業者務必在花費心思建立企業形象之餘，做好守法的基本工作。

今日遭勞動部公布的違法上市櫃業者，包括三商餐飲（7705） 旗下品牌「品川蘭」1直營店、摩斯漢堡（安心、1259） 1直營店、八方雲集（2753）旗下「梁社漢排骨店」及「八方雲集」４加盟店、統一超（2912） 7-11共26家加盟店、全家（5903） 全家便利商店14家加盟店、美食-KY（2723）的「 85度C」2加盟店，及台塑化（6505）的「台塑石油」2家加盟店。

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另外還有台灣中油19家加盟店、連江縣北竿鄉公所、馬祖酒廠、交通部民航局馬祖航空站、財團法人大學入學考試中心等國營事業及公法人。

勞動部也宣布展開「114年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案檢查」，預計執行至少1800場以上，將優先選列前一年度查有違法的事業單位，以及大專院校暨校區周邊經常僱用學生族群的事業單位、大型或連鎖業者的直營據點與建教合作機構、產學合作機構，作為優先選列對象。

勞動部今日公告113年的暑期專案勞檢結果，去年共檢查1800家事業單位，共有448家違反勞動法令、違法率達24.89%，與全行業勞動條件違法率約18%至20%相較，顯示此次專案勞檢的違法率偏高。其中共有411家業者遭處行政罰鍰，合計裁罰金額達1282萬元，35家業者遭通知限期改善，另有3家事業單位因涉及童工夜間工作等刑事責任而移送地檢署偵辦，其中1家同時涉及行政罰與刑事罰，總計實際遭受處分的事業單位共計413家。

勞動部指出，業者主要違反勞基法的事項，主要以「未依法給予休息日出勤加班費」、「假日出勤未加倍發給工資」及「使勞工連續出勤超過６天」最多，推估是因為雇主自認雇用的是部分工時勞工、多採取排班制，工作時間較短，因此忽略工讀生也該享有休息日、例假日等權利。還有，工讀生若在國訂假日出勤，也容易未加倍發給工資，而是僅給予原定工資。

勞動部強調，此次公告上市櫃公司的違法名單，並非刻意聚焦個別對象，而是希望彰顯企業在社會責任中，需承擔重要的責任與角色，提醒上市櫃公司雖然營運狀況深受股東關注，也該在保障勞工權益上作為表率。

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