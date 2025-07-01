市值型ETF熱潮來襲 主動型新品IPO、被動型降費率吸金

市值型ETF熱潮來襲!野村臺灣增強50主動式ETF基金今日開始募集。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕市值型ETF熱潮來襲！野村臺灣增強50主動式ETF基金今日開始募集，既有被動型ETF如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）則以調降費率、分割等方式因應，而產品越多、費用率越低，受惠最大的則是投資人。

元大台灣50自今年農曆年前宣布調降費率、進行一拆四分割後，人氣與規模雙雙大增。截至最新統計6月27日為止，資產規模高達6473億元以上，較年初增加近兩千億元，堪稱「吸金神器」，分割後受益人數超過124萬人；為此，富邦台50也在上週先宣布調降經理費與保管費，且新增分割條款，市場推測以1拆3的機率較高。

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無論是元大台灣50、富邦台50，老牌的市值型ETF第一大持股不外乎為台積電，且佔比都接近六成，為此，新推出市值型ETF則標榜「降低單一持股集中度」，聯邦台精彩50最大特色就是台積電權重設30%上限，富邦旗艦50則完全不含台積電，前五大合計僅約三成，強調分散風險，保德信市值動能50則標榜採用市值、成長、動能、價值、品質五大篩選因子，確保能挑選強勢股。

至於主動型ETF，最積極的野村投信連續募集兩檔，最新的野村臺灣增強50就是國內首檔結合市值型主動式ETF，單一持股上限可達三成，同時標榜產品費用率趨近被動式 ETF 標準，管理費僅0.45%、保管費0.035%，7月1日啟動募集。

面對這麼多市值型ETF產品，投資人該怎麼選擇?法人建議，其實每位投資人既有的投資部位不同，無法一概而論，要先看看自己手中的投資內容，舉例來說，沒有台積電持股的人，可選擇ETF台積電占比高的，已有台積電持股的投資人就可考慮台積電持股占比較低的，避免買了一堆不同的ETF，其實內容都差不多，無法達到分散風險的效果。

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