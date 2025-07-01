5月製造業景氣燈號轉藍燈 台經院：新台幣大幅升值所致

台經院發布5月製造業景氣燈號。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天發布5月製造業景氣燈號，信號值為9.88分，月減1.98分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈，上一次藍燈出現在2024年2月。台經院強調，因模型使用新台幣計算，新台幣大幅升值導致5月製造業景氣燈號值明顯低於4月。

觀察近期國際經濟情勢，美中於5月中旬達成協議，緩解關稅帶來的緊張局勢，雖然歐元區、中國及日本製造業PMI較上月回升，但美國、日本與中國PMI仍位於收縮區間，顯示全球製造業前景依然低迷。

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國內方面，因本模型數據均使用新台幣計價，5月新台幣大幅升值，創下2023年3月以來新高，導致5月以新台幣計算的各項指標年增率較4月明顯收斂，且與美元計價下的年增幅差距擴大。受此影響，製造業外銷訂單、生產、銷售、進口及生產者物價等年增率，都較4月數值明顯縮小，進而拖累需求面、原物料投入面及售價面指標表現。

此外，台股因美中雙方暫緩關稅報復而出現價量齊揚，但新台幣升值、關稅不確定性已使得製造業廠商看好本月表現比例較上月明顯減少，抵銷經營環境面指標的部分增幅，因此燈號轉為藍燈。

進一步觀察細部產業，金屬基本業方面，雖然受惠於美國6月調升進口鋼鋁關稅至50%所引發的提前拉貨效應，對美出口年增達30%，但其餘市場需求疲軟，抵銷部分增幅，加上中國低價鋼持續擾市，及廠商看壞當月及未來景氣比例增加，影響需求及經營環境等面向指標，故5月本產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。

電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端需求續強，資通視聽產品出口創單月新高，生產指數年增率持續上揚，然而新台幣升值造成出口物價出現連續二個月下滑，且跌幅擴大，影響售價面指標表現，故5月本產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈。

台經院強調，5月製造業景氣下滑，主因為新台幣大幅升值所致。例如，5月以美元計價的外銷訂單年增率為18.5%，與4月的19.8%差別不大，但改以新台幣計價，5月增幅為10.7%，低於4月年增率20.8%，兩者相差近10個百分點，相同情形也出現在生產值、銷售值及進口等指標上，導致5月製造業景氣燈號值明顯低於4月，燈號落於代表景氣衰退的藍燈區間。

展望未來，國內因零售業營業額年增率已連續第二個月出現負成長，加上房市仍受限央行管控政策，交易量持續萎縮，價格也有鬆動情形，這將衝擊內需導向的製造業表現。而對外情勢方面，中東局勢仍高度不穩，一旦戰火重燃，國際油價可能再次飆升，對全球通膨、產業供應鏈將形成新一波壓力。

台經院提醒，國內製造業未來可能要同時面對美元走弱、新台幣升值與對等關稅豁免期將屆等多重壓力，接單與出口表現可能進一步受限，影響整體製造業營運表現，預估廠商下半年面對景氣風險與挑戰將高於上半年。

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