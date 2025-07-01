嗆日本「被寵壞」！川普威脅終止談判 放話寄信告知新稅率

美國總統川普在社交平台上痛批日本「被寵壞了」。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在社交平台上痛批日本「被寵壞了」，聲稱日本拒絕進口美國稻米，暗示將結束美日貿易談判。

綜合媒體報導，當地時間6月30日，川普在其社群網路「真實社群」（Truth Social）發文，批評有些國家被寵壞了（spoiled），他聲稱日本不願進口美國米，川普說：「我非常尊重日本，但他們面臨嚴重米荒的情況下，卻不會接受我們的稻米。」

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接著川普表示：「我們將僅給他們一封信，我們希望在未來的許多年裡把他們當作貿易夥伴。」日前川普曾表示，如果關稅談判在7月9日的期限之前未能達成協定，將向各國發出寫有新關稅稅率的「信件」，意味著川普威脅日本貿易談判中止。

川普日前採訪時以日本為例，發出寫有新關稅稅率的「信件」，寫道「親愛的日本，你們的汽車會被徵收25%的關稅」。

不過針對川普說法，《CNN》引述據美國人口普查局的貿易數據，日本去年向美國購買價值2.98億美元（約新台幣87億元）的米，今年截至4月為止，日本已購買價值1.14億美元（約新台幣33.2億元）的米。

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