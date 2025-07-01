勞工哭哭！勞動基金前5月大虧近3000億 新制勞退每人損失逾1.5萬元

勞動基金前5月帳面大虧近3000億元（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到美國關稅政策變數及台幣大幅升值等雙重衝擊，勞動基金至5月底的虧損幅度加劇，不但至5月底整體勞動基金規模跌破7兆元、縮至6兆8949億元，今年以來帳面大虧近3000億元、跌幅4.26％。其中攸關1292萬勞工的新制勞退基金，因帳面虧逾2000億元，平均每人帳面損失逾1.5萬元。

勞動部勞動基金運用局今（1）日公告最新勞動基金運用績效，整體勞動基金截至 115年5月底止，規模為 6 兆 8949 億元，較上月（4）的7 兆 1034 億元，整體基金縮水達2085億元，今年以來帳面虧損2919.7億元、跌幅4.26％。

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各基金表現方面，新制勞退基金規模為 4 兆 5549 億元，收益率-4.32％，5月單月虧損734億元，今年以來帳面虧損達2039.1億元。以有效帳戶1292萬戶計算，每位勞工因川普關稅戰，帳面損失達1萬5783元。

舊制勞退基金規模為 1 兆 282 億元，收益率-4.17％，今年以來虧損377.9億元；勞保基金規模仍勉力維持在兆元之上、達 1 兆 804 億元，今年以來虧損467.3億元、收益率-4.66％；就保基金規模為 1743 億元，收益率-2.01％；勞職保基金規模為 374 億元，收益率 0.76％；積欠工資墊償基金規模為 196 億元，收益率為-1.48％。

勞動基金運用局指出，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響。

儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，但長期而言，整體勞動基金近 10年平均收益率為 5.75％，國保基金近 10 年平均收益率為 6.18％，長期投資績效穩健。

勞金局強調，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，減稅方案成效不明，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起對通膨帶來的壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上地緣政治衝突頻傳，皆為金融市場增添潛在風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

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