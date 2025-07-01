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焦點股》和泰車：史上最大購車優惠 股價飆漲

2025/07/01 10:52

和泰（2207）汽車7月發動史上最大購車優惠，全力衝刺買氣，今天早盤股價一度強漲至588元。（記者楊雅民攝）和泰（2207）汽車7月發動史上最大購車優惠，全力衝刺買氣，今天早盤股價一度強漲至588元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）7月發動史上最大購車優惠，全力衝刺買氣，帶動今天早盤股價一度強漲至588元，漲幅逾4%，截至10:19分，和泰股價暫報585元，上漲21元，漲幅3.72%，成交量276張。

受到對等關稅、貨物稅政策不明影響，消費者5月買車陷入觀望，和泰汽車5月合併營收240.37億元，年減3.15%；不過累計1~5月合併營收1,184.34億元，年增1.77%，創下同期歷史新高。

和泰汽車今天祭出史上最大優惠，7月1日至31日期間，購買RAV4（含HEV）、ALTIS（含HEV）、C-CROSS（含HEV）、TOWN ACE PU/VAN、YARiS CROSS、VIOS等指定車款，將送SONY BRAVIA Theatre天空聲道劇院、 最高80萬零利率、車子舊換新圓夢金最高3萬元、配件金2萬元、 5年14萬公里延長保固等5大好禮，最高價值達16萬元。

尤其是汽車舊換新的消費者含政府5萬元汰舊換新貨物稅補貼，最高可有8萬元補貼，有望吸引高齡車出籠換新，激勵買氣，和泰汽車今天股價也引來買盤進駐。

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