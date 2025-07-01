假訊息！台積電：沒有林偉誠這個人

台積電澄清，公司沒有「資深研發處長林偉誠」此人。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕最近網路流傳一則輝達執行長黃仁勳與台積電資深研發處長林偉誠談「如何複製台積電」，直指信任兩字，點出中國急功近利，總想彎道超車，忽視最基礎的誠信建設，引起廣傳；台積電澄清，公司沒有「資深研發處長林偉誠」此人，意即為編造的假訊息。

網路廣傳一篇文章，指2025年6月在柏林舉辦全球半導體業一年一度的「歐洲未來晶片論壇」。全球科技大廠包括美國的英特爾、高通，韓國的三星、SK海力士、歐洲的艾斯摩爾、英飛凌、台灣的台積電及來自中國的華為等。

請繼續往下閱讀...

文章指在一場論壇中，代表台積電發言的是一位資深研發處長林偉誠，針對華為戰略部的王海東的提問，如何在中國複製一個台積電？他回答台積電的核心源碼叫做信任，台積電絕對不會竊取、不會洩露、不會複製客戶的智慧財產。數萬名優秀的工程師也信任公司，相信只要努力就會有回報，相信公司的成功也會是他們個人的成功。

文章另指黃仁勳在閉幕演講也提到合作夥伴台積電，他稱讚台積電很難複製，因擁有產業生態圈、企業文化、民主自由法治等對信任價值，有些東西是學不來的，與其想著如何去複製別人，不如先想一想如何建立一個能讓信任和創新得以生長的環境。

文章中也點出中國急功近利，總想彎道超車，忽視最基礎的誠信建設。台灣的價值不僅僅在於那小小的晶片，更在於制度文化與人民。這是一道無形的護城河，真正的核心競爭力從來都無法被複製，正如黃仁勳所說，真正的領導者，從不複製，他們創造。

台灣網友看了，表示經網路查核是中國網友創作文，文章的人事物皆為虛構，可能創作者藉以傳達對中國缺乏信任、急功近利的普世文化感到不滿。也有網友指出，該篇並非創作文章，而是抄自謂之前Thomas Friedman專欄寫的文章。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法