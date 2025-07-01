港幣鎖定美元連動 成投機者套利樂園？

過去一個月，港幣套利交易成為全球回報最高的套利交易。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去一個月，全球回報最高的套利交易在香港，外資在此大賺4%以上的「幾乎無風險利差」。外媒指出，香港的借貸成本在短短幾天內驟降至「近零」，這等同於「變相大幅降息」，在香港政府捍衛聯繫匯率制度之下，幾乎無風險的套利交易（carry trade）重新回歸。

據報導，導致港幣流動性飆升的主要原因之一，是香港自1983年以來實行的港幣與美元掛鉤政策。在聯繫匯率制度下，兌美元的交易區間維持在7.75至7.85之間。

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Port Shelter Investment Management創始人兼創始人理查德·哈里斯表示，香港政府對貨幣區間的完全維護，為國際投資者帶來了巨大的信心。

據報導，今年4月時，川普總統宣布「對等」關稅後，美元匯率走弱下，香港金管局為維持匯率穩定，在5月初被迫拋售1290億港幣（約新台幣4804億元）換取美元，以捍衛聯繫匯率制度下的匯率，防止其進一步走強。但此舉措卻令香港市場的港幣大量增加，銀行體系資金過剩、HIBOR崩跌，借錢成本近乎零。

數據顯示，香港銀行同業拆遷（HIBOR）4月29日為4.07%，近月暴跌至1.57%，到6月20日更降至0.53%，為2008年全球金融危機以來最大的跌幅。同時，美國30天平均隔夜融資利率（SOFR）從4月29日的4.35%，僅小幅下降至6月18日的4.3%。

分析師指出，當港幣的融資成本遠低於美元時，交易員往往會借入港幣，然後將其與收益率更高的美元賣出，以賺取利差。

專家指出，近期港幣與美元之間形成極具吸引力的「套利機會」（carry trade），其匯率風險極低，主要關鍵是港幣與美元的「掛鉤」制度發揮關鍵穩定力量。簡單來說，外資幾乎免費借港幣，換成美元存進美國隔夜市場，賺取4%以上無風險利差。

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